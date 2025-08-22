Công ty cổ phần SX-TM-DV Ô tô PTM chính thức khai trương giao dịch trên sàn UPCoM

Lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu PTM ngày 22.8

Trong ngày giao dịch đầu tiên, 32 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM ( mã chứng khoán: PTM) sẽ chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM. Cổ phiếu PTM có mệnh giá 10.000 đồng/CP, tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 320 tỉ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/CP, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỉ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, khẳng định uy tín, sự minh bạch và cam kết hội nhập sâu rộng của PTM trên thị trường tài chính - chứng khoán Việt Nam.

Về Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM

PTM là công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAXACO) - doanh nghiệp giàu kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam. Với định hướng phát triển lâu dài và bền vững, PTM đã trở thành đơn vị tiên phong trong việc phân phối thương hiệu MG chính hãng tại Việt Nam.

Hiện tại, PTM sở hữu 14 đại lý MG chính hãng cùng với 2 đại lý liên kết trên khắp cả nước, với 1.086 cán bộ, công nhân viên bao gồm:

• Khu vực Hà Nội: MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Hưng Yên, MG Hải Dương

• Khu vực miền Bắc: MG Bắc Giang, MG Bắc Ninh, MG Nam Định, MG Ninh Bình

• Khu vực miền Trung: MG Đà Nẵng

• Khu vực miền Nam: MG Đồng Nai, MG Vũng Tàu, MG Đông Sài Gòn

• Khu vực miền Tây Nam Bộ: MG An Giang, MG Kiên Giang

• Đại lý liên kết: MG Cần Thơ, MG Kinh Dương Vương

Mạng lưới này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực mở rộng quy mô, đưa các sản phẩm và dịch vụ MG chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng trên cả nước.

Ông Trần Văn Mỹ - Tổng giám đốc công ty PTM phát biểu

Sự kiện khai trương giao dịch

Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu PTM được tổ chức vào lúc 8g30 ngày 22.8.2025 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - số 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại sự kiện, đại diện Ban Lãnh đạo PTM sẽ thực hiện nghi thức khai trương giao dịch cổ phiếu PTM trên sàn UPCoM, chính thức mở ra chặng đường phát triển mới, minh bạch và hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính.