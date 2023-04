Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Ông Diệp Nam Hải - Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Cholimex phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tại Đại hội năm nay, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng như dự báo tình hình và đặt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Bên cạnh đó, Cholimex Food cũng sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/03.

Sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế trong nước đang trong giai đoạn dần phục hồi và Cholimex Food vẫn cố gắng duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành hàng xốt, gia vị và nước chấm. Sản phẩm Cholimex Food hiện nay bao phủ rộng khắp cả nước với gần 100.000 quầy bán lẻ, 5.000 nhà hàng, chuỗi thức ăn nhanh và quán ăn, 7.000 siêu thị trên toàn quốc và là nhà cung cấp của các nhãn hàng lớn như Hadilao, KFC, Jollibee, Pizza Hut, Domino, Popeyes,… liên tục tung ra thị trường các sản phẩm mới theo hướng công nghiệp tiện dụng, xâm nhập sâu hơn vào ngành hàng gia vị - nước chấm. Nổi bật là Tương Ớt Siêu Cay, Xốt Lẩu Nấm, Xốt Tiêu Đen, Sa Tế Nướng Ngũ Vị, Xốt Ướp Thịt kiểu Hàn Quốc.

Năm 2022 khép lại với tình hình kinh tế nhiều biến động, nền chính trị thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến giá xăng dầu và một số nguyên liệu đầu vào trong nước liên tục tăng cao, làm tăng chi phí vốn sản xuất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả của ban lãnh đạo, Cholimex Food đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được con số tổng doanh thu năm 2022 là 3.219 tỉ đồng. Hoàn thành phần trăm thực hiện so với kế hoạch 2022 là 107,3% và phần trăm thực hiện năm 2022 so với 2021 là 128,1%, lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỉ đồng đạt 110,8% so với kế hoạch 2022. Tiếp tục trong năm 2023, Cholimex Food đặt mục tiêu sẽ đẩy mạnh con số doanh thu đạt mức3.730 tỉ đồng.

Cho đến nay, Cholimex Food luôn là cái tên thân thuộc đối với người tiêu dùng Việt và đối tác thường xuyên của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Đây là một trong những doanh nghiệp nước chấm và gia vị phát triển nhanh nhất Việt Nam với các sản phẩm nổi bật như: tương ớt, tương cà, tương đen, nước tương, nước mắm, sa tế, và các loại xốt ướp tiện lợi như xốt ướp thịt nướng, xá xíu, gia vị kho cá, kho thịt, xốt bún bò, bò kho…

Hệ sinh thái sản phẩm của thương hiệu Cholimex Food

Bên cạnh đó cũng phải kể đến dòng thực phẩm đông lạnh rất được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn: chả giò, bánh xếp, há cảo, hoành thánh, sủi cảo, chạo tôm, xúc xích, bánh bao… Sản phẩm mang thương hiệu Cholimex Food luôn chú trọng chất lượng, từng ngày phát triển và cải tiến hương vị với đa dạng sản phẩm phù hợp khẩu vị nhiều vùng miền, mục tiêu mang đến những bữa ăn ngon, tiện lợi, và góp phần "giữ lửa" cho gian bếp Việt.

Thương hiệu Cholimex Food đã hiện diện tại hơn 30 quốc gia, thâm nhập vào các hệ thống siêu thị hàng đầu trên thế giới như Walmart, Mark & Spencer, Trader Joe's. Bên cạnh đó, với thế mạnh chất lượng sản phẩm vượt trội, thương hiệu cũng đã xâm nhập nhiều thị trường như: ConeXport (Nhật), VinaGroup Trading (New Zealand), Asean Trading (Brunei) với hơn 40 sản phẩm xốt - gia vị - nước chấm và thực phẩm đông lạnh mới.

Sau cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2023, sắp tới đây, ngày 2.6.2023, Cholimex Food sẽ tiếp tục tổ chức lễ chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập công ty (2.6.1983 - 2.6.2023).

Buổi lễ kỷ niệm chính là cơ hội cho các CB, CNV có thể ôn lại hành trình xây dựng và trưởng thành của Công ty trong suốt 40 năm qua. Bên cạnh đó, buổi lễ cũng giúp cho CB, CNV hiểu thêm về lịch sử, những giá trị cốt lõi hình thành thương hiệu Cholimex Food, tự hào hơn về truyền thống công ty, ra sức phấn đấu, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Cholimex Food ngày càng phát triển.