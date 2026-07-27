Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự

Các đại biểu, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ dự khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026

Chương trình diễn tập được tổ chức với hai phần gồm lễ khai mạc và diễn tập theo tình huống giả định. Tham dự diễn tập có lãnh đạo các xã, phường, đại diện các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên và lực lượng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Ông Đào Nguyên Hạnh - Phó tổng giám đốc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ quán triệt mục đích, yêu cầu và các nội dung diễn tập

Phát biểu khai mạc, ông Đào Nguyên Hạnh - Phó tổng giám đốc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình; đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác phòng thủ dân sự trong bảo đảm an toàn công trình thủy điện, chủ động ứng phó thiên tai, sự cố nguồn đập tràn và bảo vệ khu vực hạ du.

Phần thứ hai là diễn tập theo tình huống giả định. Các lực lượng triển khai quy trình ứng phó theo phương án đã xây dựng, thực hiện các nội dung như: vận hành hồ chứa, thông tin cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn và phối hợp xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình.

Các lực lượng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ phối hợp thực hiện diễn tập theo tình huống giả định đúng quy trình, kỹ thuật

Diễn tập phòng thủ dân sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống thực tế của các lực lượng tham gia; đồng thời nâng cao công tác phối hợp trong thực hiện các phương án ứng phó, bảo đảm vận hành công trình an toàn, liên tục và hiệu quả trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng.

Bước vào năm 2026, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, mục tiêu cốt lõi của công tác phòng, chống thiên tai tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tiếp tục được xác định là "lấy phòng ngừa là chính". Hiện công ty chuẩn bị tốt cho công tác phòng thủ dân sự cho mùa mưa bão năm 2026. Về nhân lực, đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và thành lập Đội xung kích gồm 34 người. Về cơ sở vật chất, hệ thống còi báo xả lũ, camera giám sát, phương tiện thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng cùng các công cụ, vật tư y tế tại chỗ đều đã được kiểm tra, bảo dưỡng sẵn sàng. Đặc biệt, công ty đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật "Phương án ứng phó thiên tai năm 2026" và duy trì các quy chế phối hợp với UBND các phường, xã để đảm bảo thông tin cảnh báo sớm, chính xác nhất đến vùng hạ du.