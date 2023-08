Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ trao tặng nhà tình thương

Đến trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Lương Văn Nam có ông Nguyễn Văn Non, Tổng giám đốc TMP; ông Phạm Việt Thuật, Chủ tịch UBND xã Phước Tín; đại diện Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bình Phước cùng với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Qua đề xuất của UBND xã Phước Tín, TMP phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước khảo sát thực tế, nhận thấy hộ ông Lương Văn Nam là gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực hết sức nuôi dạy 3 người con trở thành con ngoan trò giỏi. Nhiều năm qua, gia đình ông Nam đã làm rất nhiều việc với mong muốn tích lũy đủ tiền xây căn nhà cấp 4. Tuy nhiên đến nay tuổi già, sức yếu mà ông Nam vẫn chưa đủ khả năng xây dựng căn nhà mơ ước.

Công ty Thủy điện Thác Mơ chung tay cùng chính quyền triển khai chương trình “Cả nước chung tay, không để ai lại phía sau”

Vy Liêm Hòa

Hưởng ứng chương trình "Cả nước chung tay, không để ai lại phía sau", TMP đã phối hợp Công an tỉnh Bình Phước, UBND xã Phước Tín chung tay cùng gia đình ông Lương Văn Nam triển khai xây dựng căn nhà tình thương với diện tích 70m2 trên đất thổ cư, tổng số tiền xây dựng 150 triệu đồng, trong đó TMP ủng hộ 80 triệu đồng.

Đây là căn nhà tình thương thứ hai trong năm 2023 mà TMP cùng địa phương trao tặng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của TMP, chung tay cùng chính quyền góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực để bà con tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế.