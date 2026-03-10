Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/03/2026 14:00 GMT+7

Vừa qua, Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam đã chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thiết bị lọc tại Việt Nam.

Công ty Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam chính thức đạt chứng nhận ISO 9001:2015 - Ảnh 1.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam

Theo đại diện doanh nghiệp, để đạt chứng nhận ISO 9001:2015, công ty đã trải qua quá trình đánh giá và kiểm duyệt nghiêm ngặt. Chứng nhận này khẳng định hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp được vận hành bài bản, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Phạm vi chứng nhận bao gồm: thiết kế, sản xuất và kinh doanh thiết bị lọc công nghiệp và dân dụng; tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước, khí và chất lỏng; cung cấp thiết bị, vật tư và hóa chất xử lý môi trường, thể hiện năng lực cung cấp giải pháp toàn diện của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ lọc và xử lý môi trường.

Trong thời gian tới, Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực và cải tiến quy trình nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, hướng tới phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng.

