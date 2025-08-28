Công ty CP Bê tông Mỹ Thuận góp phần vào thành công của khách hàng

Xưởng đúc dầm bê tông của Công ty CP bê tông Mỹ Thuận

Nhằm đồng hành cùng quý khách hàng, Công ty CP bê tông Mỹ Thuận đã xây dựng nhà máy trạm trộn công suất lớn. Đồng thời đầu tư trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng, cùng đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các công trình quy mô lớn, nhỏ…

Công ty CP bê tông Mỹ Thuận được thành lập từ những thành viên có năng lực và kinh nghiệm được tích lũy qua hơn 15 năm trong ngành xây dựng, thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm và các sản phẩm đúc sẵn từ bê tông. Mặc dù là công ty mới, nhưng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp, nhiệt tình, trách nhiệm, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phát triển ngành bê tông, cấu kiện đúc sẵn, công ty cam kết sẽ đem lại cho quý khách hàng sự hài lòng, tin cậy nhất về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ trước và sau bán hàng.

Với dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại, công ty cam kết cho ra công trình những sản phẩm bê tông sạch, chất lượng, đúng cấp phối thiết kế, đúng, đủ khối lượng, đạt tiêu chuẩn theo cam kết với khách hàng và cũng là lời cam kết với xã hội về sự thân thiện với môi trường.

Đến nay, Công ty CP bê tông Mỹ Thuận đã và đang sản xuất nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh như: bê tông thương phẩm, dầm dự ứng lực, cống bê tông ly tâm với nhiều kích thước đường kính từ D300 đến D1500, cống hộp, cọc vuông bê tông cốt thép, gạch vỉa hè Terrazzo, Terrazzo bóng, gạch tự chèn, gạch không nung các loại, và các sản phẩm cấu kiện đúc sẵn khác theo yêu cầu của khách hàng.

Nhà máy sản xuất dầm dự ứng lực

Công ty CP bê tông Mỹ Thuận còn hoạt động trong các lĩnh vực khác: thi công công trình dân dụng, giao thông, buôn bán vật liệu xây dựng, bến thủy nội địa, vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, cho thuê và buôn bán các loại xe, thiết bị cơ giới… Các sản phẩm của Công ty CP bê tông Mỹ Thuận đang được các đối tác trong và ngoài tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP.Cần Thơ… tin tưởng và sử dụng.

Ý thức về tiềm năng phát triển của ngành xây dựng Việt Nam, Công ty CP bê tông Mỹ Thuận không ngừng cải thiện, nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên, đầu tư máy móc hiện đại, tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và góp phần vào sự thành công của quý khách hàng.