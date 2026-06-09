Công ty CP Giáo dục AOEC đồng hành cùng ‘Marketing Battleground 2026’

Vòng Chung kết cuộc thi "Marketing Battleground: Forge The Core" do Câu lạc bộ DUE Marketer (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) tổ chức đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của Top 5 đội thi xuất sắc nhất. Đây là những đội đã vượt qua 60 đội thi từ nhiều trường đại học, cao đẳng trong khu vực, sau ba vòng tuyển chọn khắt khe về chuyên môn.

Đại diện Công ty CP Giáo dục AOEC trao giải Quán quân cho đội thi xuất sắc nhất tại cuộc thi "Marketing Battleground 2026"

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là việc Công ty Cổ phần Giáo dục AOEC là Nhà tài trợ trực tiếp đưa bài toán kinh doanh thực tế vào vòng chung kết. Điều này không chỉ nâng cao tính thực tiễn của cuộc thi mà còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận với những yêu cầu khắt khe của thị trường.

Trong phần thi quyết định, các đội lần lượt trình bày chiến lược marketing trước hội đồng giám khảo và bước vào phần tranh biện căng thẳng để bảo vệ quan điểm. Nhiều đề án được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, logic và khả thi trong triển khai.

Trung tâm triển khai nhiều chương trình đồng hành sau khóa học như các lớp ôn tập cuối tuần có giáo viên hướng dẫn, hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa…

Ông Trần Văn Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục AOEC, nhận định các đội thi đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và khả năng lập luận thuyết phục, cho thấy quá trình nghiên cứu và chuẩn bị công phu. Theo ông, việc đưa bài toán thực tế vào sân chơi học thuật không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận những ý tưởng mới mà còn góp phần đào tạo thế hệ nhân sự marketing bản lĩnh, giàu tư duy thực chiến.

Là Nhà tài trợ Kim Cương của cuộc thi, Công ty Cổ phần Giáo dục AOEC là đơn vị đào tạo tiếng Trung tại Đà Nẵng, đồng hành cùng hàng nghìn học viên trên hành trình chinh phục ngôn ngữ này thông qua các chương trình đào tạo đa dạng như tiếng Trung HSK, tiếng Trung giao tiếp và tiếng Trung dành cho trẻ em. Với định hướng lấy người học làm trung tâm, AOEC chú trọng phương pháp đào tạo thực hành, giúp học viên tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ trong môi trường thực tế và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng mục tiêu.