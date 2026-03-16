Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn (Saigon Optic) khai trương cửa hàng thứ 4 tại TP.HCM

Tập thể ban lãnh đạo công ty và nhân viên cửa hàng trong sáng ngày khai trương

Cửa hàng nằm ngay khu vực chân cầu vượt Lăng Cha Cả, đối diện Công viên Hoàng Văn Thụ, vị trí có mật độ giao thông và dân cư đông đúc, thuận tiện cho người dân khu vực Tân Bình, Phú Nhuận - hiện tại là phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất và các phường lân cận tiếp cận dịch vụ đo khám mắt và mua sắm kính.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩ - Tổng giám đốc Saigon Optic, việc mở thêm cửa hàng tại TP.HCM nhằm giúp thương hiệu tiếp cận gần hơn với khách hàng, đồng thời mở rộng mạng lưới phục vụ trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc thị lực ngày càng tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Công ty CP Mắt Kính Sài Gòn tiền thân là Xí nghiệp Mắt kính Sài Gòn, được thành lập từ năm 1979, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gọng kính, tròng kính và dịch vụ đo khám thị lực. Trải qua nhiều năm phát triển, thương hiệu đã từng bước xây dựng uy tín trên thị trường, phục vụ khách hàng trong nước, người Việt ở nước ngoài cũng như du khách đến TP.HCM.

Nhân dịp khai trương cửa hàng mới, Saigon Optic triển khai chương trình ưu đãi kéo dài trong một tháng, từ ngày 16.3 đến hết 15.4.2026. Theo đó, khách hàng đến cửa hàng 261 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM sẽ được miễn phí đo mắt và giảm 15% trên tổng hóa đơn khi mua gọng và tròng kính.