Công ty của Elon Musk tung ‘Odyssey’ bản AI, dân mạng chê 'phim rác'

Nền tảng của Elon Musk đăng tập đầu của phim Odyssey phiên bản AI lên mạng xã hội X

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Cuối tuần qua, Công ty Grok Imagine đăng tải video dài hơn 7 phút trên mạng xã hội X, giới thiệu đây là tập đầu tiên của loạt phim Odyssey phiên bản AI. Sản phẩm được thực hiện với sự hợp tác của Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker cùng những người hoạt động trong lĩnh vực làm phim bằng trí tuệ nhân tạo.

Động thái diễn ra ba tháng sau khi Elon Musk tuyên bố Grok Imagine sẽ tạo ra một bộ phim dài tập dựa trên sử thi Hy Lạp cổ đại The Odyssey của Homer. Hồi tháng 7, tỉ phú công nghệ khẳng định tác phẩm sẽ bảo đảm tính chính xác về lịch sử, trung thành với nghệ thuật của Homer và hoàn thành trước khi năm 2026 kết thúc.

Khi đó, đạo diễn Scott Derrickson, người đứng sau Doctor Strange và The Black Phone, đã công khai chỉ trích Musk trên X. Ông cho rằng tỉ phú công nghệ thiếu hiểu biết về điện ảnh và có quan điểm không đáng tin cậy về nghệ thuật.

Phản ứng tiêu cực từ người xem

Elon Musk nhiều lần chê bai The Odyssey của Christopher Nolan và tuyên bố làm ra phiên bản AI sát sử và trung thực với nghệ thuật của Homer ẢNH: AFP

Sau khi được đăng tải trên nền tảng X, tập đầu của Odyssey phiên bản AI thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả khi đạt hơn 6 triệu lượt xem. Tập phim đầu tiên mang màu sắc u tối, huyền bí với nhiều khung cảnh mô tả thế giới sử thi Homer khá sinh động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phản ứng trái chiều về tuyên bố "chính xác lịch sử" của Elon Musk khi các nhân vật không sử dụng tiếng Hy Lạp cổ đại, thay vào đó lại dùng giọng thuyết minh tiếng Anh khiến tác phẩm thiếu bản sắc riêng. Hạn chế lớn nhất của đoạn phim nằm ở cách kể chuyện rời rạc, lời thoại cứng nhắc, biểu cảm nhân vật vô hồn và phần thuyết minh kéo dài. Bên cạnh đó, tác phẩm bị đánh giá thiếu chiều sâu nghệ thuật, nhịp điệu và sức hút để kết nối khán giả với nhân vật.

Bên dưới mục bình luận, nhiều khán giả "soi sạn" trong phim. Đa số người xem để lại bình luận tiêu cực, thậm chí một số ý kiến cho rằng đây là "phim rác" khi thiếu chính xác về lịch sử, hạn chế về thần thái, biểu cảm nhân vật, bối cảnh do sử dụng AI.

Nhiều tài khoản công khai chế giễu, chỉ trích Elon Musk cũng như bộ phim: "Trời ơi, phim dở tệ đúng như dự đoán", "Gu của Elon Musk thật tệ hại", "Tôi từ chối thẳng thừng bộ phim này. AI sẽ chẳng bao giờ thay thế được tài năng thực sự của biên kịch, đạo diễn, dựng phim, diễn viên... Thứ rác rưởi này thật tệ hại", "Khi bạn chê Christopher Nolan và rồi bạn tạo ra, phát hành hình video này khiến mọi chuyện thật nực cười", "Phim này tệ hại, lộn xộn kinh khủng. Elon Musk, không ngờ hệ thống AI của ông lại là một đạo diễn tệ đến thế. Thật cẩu thả!"...

Đạo diễn Christopher Nolan cùng Charlize Theron và Matt Damon - hai diễn viên góp phần tạo nên cơn sốt The Odyssey mùa hè vừa qua

ẢNH: AFP

Odyssey phiên bản AI xuất hiện không lâu sau khi Elon Musk nhiều lần công kích bộ phim điện ảnh The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Trái ngược với cách tiếp cận dựa trên AI của Musk, Nolan chú trọng phương pháp làm phim chân thực. Nhiều cảnh nhân vật chiến đấu, đối đầu với hiểm họa trên biển... được quay trong bối cảnh, tình hình thời tiết thực tế, tận dụng nhiều kỹ thuật trong làm phim để không cần dùng đến kỹ xảo vẫn tạo nên được những khung hình "ảo diệu". Phim ra rạp hồi tháng 7, tạo nên cơn sốt toàn cầu và hiện thu về gần 1,8 tỉ USD.

Sự đối lập giữa hai dự án cũng phản ánh khác biệt trong quan điểm về công nghệ và nghệ thuật. Trong khi Musk liên tục quảng bá tiềm năng của AI, Nolan tự nhận mình là người hoài nghi công nghệ và từng nhận định chưa chứng kiến công nghệ nào bị công chúng phản đối mạnh mẽ như AI.