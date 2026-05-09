Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Công ty của ông Trump báo lỗ 400 triệu USD

Vi Trân
Vi Trân
09/05/2026 09:15 GMT+7

Công ty mẹ của Truth Social, nền tảng mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã báo cáo khoản lỗ ròng hơn 400 triệu USD trong quý 1.

Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (TMTG), công ty mẹ của Truth Social, ngày 8.5 báo cáo doanh thu chưa được 1 triệu USD trong quý 1 năm 2026, theo AFP.

Công ty của ông Trump báo lỗ 400 triệu USD - Ảnh 1.

Tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

ẢNH: AFP

Tổng thống Trump kiểm soát khoảng 41% cổ phần của TMTG thông qua quỹ tín thác được thành lập để quản lý các lợi ích tài chính của ông trong suốt nhiệm kỳ tổng thống. Ông Trump đã sử dụng Truth Social làm nền tảng công bố thông tin chính từ khi bị treo tài khoản Twitter (hiện nay là X), dù đã được khôi phục.

Theo AFP, TMTG cũng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cách đây một năm, công ty đã công bố rót vốn 2,5 tỉ USD vào các loại tiền kỹ thuật số, một trong những mối quan tâm gần đây của ông Trump.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của tiền kỹ thuật số đã ảnh hưởng nặng nề đến mảng kinh doanh này. Giá Bitcoin giảm từ hơn 126.000 USD/coin vào đầu tháng 10.2025 xuống dưới 70.000 USD/coin vào tháng 3 năm nay. Từ đó, giá đã phục hồi phần nào lên hơn 80.000 USD/coin.

Do bắt buộc phải công khai giá trị các khoản đầu tư của mình, ngay cả khi chưa bán, nên TMTG đã ghi nhận khoản lỗ 406 triệu USD trong quý 1. "Phần lớn" khoản lỗ là do tài sản kỹ thuật số, công ty cho biết.

Theo báo cáo, TMTG đã tạo ra doanh thu 900.000 USD trong quý 1, con số ít ỏi đối với một công ty được định giá 2,47 tỉ USD trên thị trường chứng khoán.

Công ty cho biết đang tiếp tục "tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng và người dùng để chuẩn bị cho các tính năng kiếm tiền trong tương lai".

Hồi tháng 12.2025, TMTG thông báo đang sáp nhập với công ty TAE của Mỹ, công ty đang phát triển công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thỏa thuận đó dự kiến hoàn tất vào giữa năm nay.

Tin liên quan

Vì sao mạng xã hội Truth Social của ông Trump lỗ nặng?

Vì sao mạng xã hội Truth Social của ông Trump lỗ nặng?

Mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lỗ 400,9 triệu USD (hơn 10.178 tỉ đồng) trong năm ngoái.

Ông Trump chọn CEO mạng xã hội Truth Social làm cố vấn tình báo

Công ty của ông Trump huy động 2,5 tỉ USD để lập 'kho bạc bitcoin'

Khám phá thêm chủ đề

công ty của ông Trump TMTG TRUTH Social Trump tiền kỹ thuật số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận