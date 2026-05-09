Công ty của ông Trump báo lỗ 400 triệu USD

Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump (TMTG), công ty mẹ của Truth Social, ngày 8.5 báo cáo doanh thu chưa được 1 triệu USD trong quý 1 năm 2026, theo AFP.

Tổng thống Trump kiểm soát khoảng 41% cổ phần của TMTG thông qua quỹ tín thác được thành lập để quản lý các lợi ích tài chính của ông trong suốt nhiệm kỳ tổng thống. Ông Trump đã sử dụng Truth Social làm nền tảng công bố thông tin chính từ khi bị treo tài khoản Twitter (hiện nay là X), dù đã được khôi phục.

Theo AFP, TMTG cũng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cách đây một năm, công ty đã công bố rót vốn 2,5 tỉ USD vào các loại tiền kỹ thuật số, một trong những mối quan tâm gần đây của ông Trump.

Tuy nhiên, sự sụt giảm của tiền kỹ thuật số đã ảnh hưởng nặng nề đến mảng kinh doanh này. Giá Bitcoin giảm từ hơn 126.000 USD/coin vào đầu tháng 10.2025 xuống dưới 70.000 USD/coin vào tháng 3 năm nay. Từ đó, giá đã phục hồi phần nào lên hơn 80.000 USD/coin.

Do bắt buộc phải công khai giá trị các khoản đầu tư của mình, ngay cả khi chưa bán, nên TMTG đã ghi nhận khoản lỗ 406 triệu USD trong quý 1. "Phần lớn" khoản lỗ là do tài sản kỹ thuật số, công ty cho biết.

Theo báo cáo, TMTG đã tạo ra doanh thu 900.000 USD trong quý 1, con số ít ỏi đối với một công ty được định giá 2,47 tỉ USD trên thị trường chứng khoán.

Công ty cho biết đang tiếp tục "tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng và người dùng để chuẩn bị cho các tính năng kiếm tiền trong tương lai".

Hồi tháng 12.2025, TMTG thông báo đang sáp nhập với công ty TAE của Mỹ, công ty đang phát triển công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thỏa thuận đó dự kiến hoàn tất vào giữa năm nay.