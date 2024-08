Công ty của Sơn Tùng M-TP đề nghị tòa hủy phán quyết đền hơn 6 tỉ đồng

TAND TP.HCM sẽ mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài theo yêu cầu của Công ty M-TP Talent vào ngày 15.8

FBNV

Theo đó, Công ty cổ phần M-TP Talent (gọi tắt là Công ty M-TP Talent) do Sơn Tùng M-TP làm chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, yêu cầu TAND TP.HCM hủy phán quyết của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) - chi nhánh TP.HCM giữa bên yêu cầu là Công ty M-TP Talent và bên có nghĩa vụ liên quan là Công ty TAD Global Việt Nam (gọi tắt là Công ty TAD).

Cụ thể, ngày 31.3.2022, Công ty TAD ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp quyền sử dụng hình ảnh với Công ty M-TP Talent. Tổng giá trị hợp đồng hơn 25 tỉ đồng, thời hạn 1 năm. Công ty TAD đã thanh toán 100% phí dịch vụ.

Thời gian đầu, các bên tiến hành triển khai các công việc theo đúng hợp đồng. Đến tháng 5.2022, Sơn Tùng M-TP bị xử phạt hành chính liên quan đến MV There’s No One At All. Công ty TAD cho rằng đây là scandal ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh nên không muốn thực hiện các hạng mục công việc tiếp theo. Các hạng mục chưa hoàn thành giữa hai bên bao gồm tham dự một buổi ghi hình và thu âm phi quảng cáo, đăng bài trên mạng xã hội với tổng giá trị khoảng 6,2 tỉ đồng. Hai bên sau đó đã trao đổi với nhau và gia hạn hợp đồng đến hết ngày 31.7.2023 thay vì sẽ hết hạn vào ngày 30.4.2023.

Đến tháng 6.2023, Công ty M-TP Talent tuyên bố từ chối thực hiện với lý do hợp đồng đã hết hạn kể từ ngày 30.4.2023. Sau đó, Công ty TAD đã khởi kiện Công ty M-TP Talent tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng trọng tài phán quyết chấp nhận 80% yêu cầu của nguyên đơn. Theo đó, Công ty M-TP Talent phải lại cho Công ty TAD 80% giá trị các dịch vụ chưa hoàn thành, tương ứng gần 5 tỉ đồng kèm theo đó là 8% tiền thuế VAT, 80% phí trọng tài. Bị đơn còn phải chịu phạt 8% giá trị phần dịch vụ mà đáng lẽ bị đơn phải trả đúng hạn. Tổng số tiền Công ty M-TP Talent phải trả cho Công ty TAD là hơn 6 tỉ đồng.

Công ty M-TP Talent cho rằng phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nên đã có đơn đề nghị tòa án hủy phán quyết trọng tài. Nguồn tin Thanh Niên cho biết dự kiến ngày 15.8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên họp giải quyết.