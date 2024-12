Công ty cung cấp giá đỗ độc hại có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Liên quan đến vụ phát hiện, xử lý các cơ sở sản xuất giá đỗ độc hại tại Đắk Lắk, ngày 27.12, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở NN-PTNT Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã cấp giấy chứng nhận "cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm" để sản xuất kinh doanh sản phẩm giá đậu xanh đối với Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo (gọi tắt Công ty Lâm Đạo; địa chỉ tại buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Giấy chứng nhận này được cấp ngày 22.4.2024, có hiệu lực trong 3 năm; người ký giấy chứng nhận khi đó là ông Trần Ngọc Trịnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Theo quyết định cấp giấy chứng nhận trên, Công ty Lâm Đạo có trách nhiệm phải tuân thủ và duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất cấm tại TP.Buôn Ma Thuột ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đăng ký mã số thuế, Công ty Lâm Đạo có ngành nghề sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh, hoạt động từ ngày 11.1.2024, người đại diện là Lâm Văn Đạo. Ông Đạo vừa bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố cùng 3 người khác về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, do trong quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng chất cấm độc hại.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Tuấn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đắk Lắk (thay ông Trần Ngọc Trịnh từ tháng 10.2024 - PV), vừa qua, chi cục có cử người tham gia với cơ quan công an trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi sản xuất giá đỗ.

GIá đỗ được sản xuất trong một cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm tại Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trả lời câu hỏi vì sao Công ty Lâm Đạo đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng sử dụng chất cấm (hoạt chất 6-Benzylaminopurine) mà không được phát hiện, ông Hưng cho rằng chi cục chỉ quản lý, kiểm tra điều kiện sản xuất, khi điều kiện sản xuất đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thì cấp chứng nhận, còn việc họ lén lút sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất thì không phát hiện được.

Về kiểm soát chất lượng sản phẩm đối với giá đỗ khi đưa ra thị trường, ông Hưng cho biết chi cục đi lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm nghiệm, mỗi năm chỉ làm một số mẫu ở chợ đầu mối, cơ sở buôn bán, nhiều thời điểm không "phủ sóng" được hết.

Theo một đại diện quản lý khu vực Đắk Lắk của Bách Hóa Xanh, liên quan đến vụ phát hiện hơn 20 tấn giá đỗ ngâm chất cấm tại tỉnh này, phía Bách Hóa Xanh đã cho thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Lâm Đạo cũng như tiến hành kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi. Phía Bách Hóa Xanh cũng cho biết nhà cung cấp Lâm Đạo chỉ cung cấp cho khu vực Đắk Lắk với tỷ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ.