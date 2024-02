Công ty Đài Loan bỏ rơi khách bị tố chây ì trả nợ nhiều đối tác Việt Nam

Khoảng 800 du khách từ một số công ty du lịch Đài Loan đã khởi hành từ Đài Loan vào ngày 9 và 10.2 để thực hiện các chuyến du lịch 5 ngày tới Phú Quốc.

Trong số các du khách khởi hành vào hai ngày này, có 292 du khách thuộc sự quản lý của We Love Tour. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc, chương trình đổ bể do không có đối tác Việt Nam tiếp nhận. Công ty Winner sau đó đã phục vụ đoàn khách và số tiền bỏ ra được We Love Tour cam kết trả vào 26.2.