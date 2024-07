Công ty Điện lực Bình Định thu hơn 3.101 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

Khen thưởng các đơn vị có thành tích tốt ẢNH: PC BÌNH ĐỊNH

Theo Công ty Điện lực Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn và lưới điện của công ty vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đảm bảo cấp điện cho các hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, công ty đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chính như điện thương phẩm đạt 1,402.82 triệu kWh, tăng 21,69% so với cùng kỳ; giá bán điện bình quân đạt 2.044,71 đ/kWh, cao hơn 132,21 đồng/kWh so với cùng kỳ; tổn thất điện năng giảm so với cùng kỳ và giảm so với kế hoạch năm; sự cố lưới điện trung áp 271 vụ, giảm 75 vụ so với cùng kỳ; chỉ số SAIDI phân phối (thời gian mất điện trung bình) chỉ còn hơn 93 phút.

Về mặt kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bình Định trực tiếp ký hợp đồng bán điện cho 484.604 khách hàng, cấp điện mới cho 6.265 khách hàng; doanh thu tiền điện đạt hơn 3.101 tỉ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Bình Định đã hoàn thành 39/69 dự án đầu tư mới với giá trị đã thực hiện gần 118 tỉ đồng; thực hiện sửa chữa lớn 32 công trình với tổng giá trị quyết toán đạt gần 17 tỉ đồng…

Dịp này, Công ty Điện lực Bình Định đã khen thưởng các đơn vị đã có thành tích thực hiện tốt các chuyên đề, chỉ tiêu kế hoạch quý 2 năm 2024.