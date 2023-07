Công ty Điện lực Đắk Nông thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

Theo đó, đoàn công tác của Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã đến thăm gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân (xã Đắk lao, H.Đắk Mil); mẹ Nguyễn Thị Ca (xã Đức Xuyên, H.Krông Nô); mẹ Hoàng Thị Khiết (xã Hưng Bình, H.Đắk R'lấp).

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông, trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Khiết (H.Đắk R’lấp)

Tại gia đình của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thay mặt lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Thanh Phương, Phó giám đốc PC Đắk Nông, đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, trao quà, động viên tinh thần các Mẹ Việt Nam anh hùng sống vui, khỏe; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước.

Ông Phương cho biết: "Ngoài nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần giữ vững an ninh - chính trị và đảm bảo đời sống cho nhân dân địa phương, hằng năm, PC Đắk Nông thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng tới phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh".

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Thanh Phương dẫn đầu đoàn công tác của PC Đắk Nông đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ của cán bộ, công nhân viên đang công tác tại công ty.

Đoàn công tác của Công ty Điện lực Đắk Nông đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ca (H.Krông Nô)

Đây là hoạt động thiết thực, thường niên của PC Đắk Nông, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng...