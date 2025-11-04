Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Nguồn: PC Gia Lai
04/11/2025 16:47 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã họp khẩn, triển khai nhiều biện pháp ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện và cung cấp điện ổn định cho khách hàng.

- Ảnh 1.

Công nhân PC Gia Lai kiểm tra, củng cố lưới điện và chặt tỉa cây xanh trước khi bão đổ bộ

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc PC Gia Lai, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", chủ động kiểm tra, củng cố lưới điện, chặt tỉa cây xanh, gia cố các vị trí cột có nguy cơ ngã đổ, chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng ứng trực 24/24 để xử lý sự cố kịp thời.

Ngay sau chỉ đạo, các Đội Quản lý điện trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai phương án ứng phó. Các Đội Quản lý điện Tuy Phước, Bồng Sơn và Phù Mỹ tổ chức kiểm tra hành lang tuyến, phát quang cây xanh, gia cố trụ điện, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương cập nhật diễn biến bão và xây dựng phương án cắt điện khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại Đội Quản lý điện Ayun Pa, mưa lớn đã gây sạt lở tại cột 103, xuất tuyến 471APA (xã Ia Sao). Đơn vị kịp thời huy động nhân lực, vật tư gia cố móng cột, đào rãnh thoát nước và dựng tường chắn tạm, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện.

PC Gia Lai cũng tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong mùa mưa bão, khuyến cáo người dân không đứng gần trụ điện, đường dây khi gió lớn và báo ngay cho ngành điện khi phát hiện sự cố.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
