Công ty Điện lực Khánh Hòa nỗ lực bảo đảm nguồn điện mùa khô năm 2026 ẢNH: T.N

Chủ động giữ vững dòng điện

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tăng cường chăm sóc khách hàng trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để giữ cho dòng điện thông suốt, như: tăng cường tuần tra lưới điện, đặc biệt chú trọng kiểm tra các thiết bị vào giờ cao điểm đêm để kịp thời ngăn ngừa nguy cơ sự cố; sử dụng các phần mềm đo xa hiện đại (như EVNHES...) để theo dõi sát sao tình hình mang tải của các trạm biến áp, kịp thời phát hiện các trường hợp quá tải hoặc có thông số vận hành bất thường; tập trung nguồn lực để cân pha, sang tải, rà soát những khu vực điện áp thấp hoặc có nguy cơ quá tải cao nhằm ngăn ngừa sự cố từ sớm, đảm bảo cấp điện an toàn; tăng cường lực lượng trực xử lý sự cố 24/24 nhằm tiếp cận hiện trường nhanh nhất, giảm tối đa thời gian mất điện của người dân; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để xử lý ngay các kiến nghị, không để khách hàng phải phản ánh nhiều lần…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, Công ty Điện lực Khánh Hòa quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Giải tỏa nỗi lo hóa đơn "nhảy vọt"

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô, Công ty Điện lực Khánh Hòa đẩy mạnh số hóa dịch vụ, cài đặt ứng dụng Chăm sóc khách hàng và Zalo OA của ngành điện, để khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày… góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong những tháng mùa khô.

Nhân viên Công ty Điện lực Khánh Hòa tư vấn khách hàng sử dụng điện trong mùa khô năm 2026 ẢNH: T.N

Song song với đó, Công ty Điện lực Khánh Hòa bố trí lực lượng trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu, phản ánh phát sinh của khách hàng. Các dịch vụ điện được cung cấp theo hình thức trực tuyến, tạo thuận tiện cho khách hàng thực hiện giao dịch. Đặc biệt, lực lượng sửa chữa điện nóng (hotline) luôn sẵn sàng xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện mà không phải ngừng cung cấp điện, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và khách hàng.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan truyền thông để lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện, như: cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, kết hợp dùng thêm quạt, hạn chế bật các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm (từ 11 giờ - 15 giờ và từ 18 giờ - 23 giờ), được người dân địa phương hưởng ứng tích cực.

Nhờ sự đồng lòng đó, trong 5 tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã đạt được những kết quả rất ấn tượng: 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 100%. Đặc biệt, thời gian cấp điện cho khách hàng mới tiếp tục được rút ngắn đáng kể: thời gian cấp điện lưới trung áp chỉ còn 1,73 ngày; lưới hạ áp cho khách hàng sinh hoạt là 2,72 ngày và khách hàng ngoài sinh hoạt là 2,52 ngày.

Những con số này là minh chứng cho thấy khi giải pháp công nghệ song hành cùng ý thức trách nhiệm của cộng đồng, mùa khô năm 2026 sẽ không còn là nỗi lo thiếu điện.