-Công ty Điện lực Ninh Thuận đảm bảo nguồn điện cung cấp cho khách hàng

Ảnh: Hương Trà Lê

Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngay trong tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện với các kịch bản vận hành chủ động cấp điện trong mọi tình huống như chuẩn bị các phương án điều hòa phụ tải, ưu tiên cấp tải các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt; hỗ trợ phối hợp vận hành lưới điện 220 kV, 110 kV trên địa bàn và các đường dây liên tỉnh đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định… đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy, trong 4 tháng đầu năm 2023, PC Ninh Thuận cung cấp điện được 248,569 triệu kWh, tăng 4,83% so cùng kỳ năm 2022, đạt 29,95% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2023 (830 triệu kWh).

Đến nay, tổng số khách hàng sử dụng điện là 197.018 khách hàng, trong đó 171.491 khách hàng sử dụng sinh hoạt (chiếm 87,04%) và 25.527 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 12,96%). Tỉ lệ số hộ dân sử dụng điện là 190.796/190.796 đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 121.312/121.312 đạt tỷ lệ 100%.

Để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trong những tháng còn lại của năm 2023, đặc biệt là những tháng mùa khô, PC Ninh Thuận tiếp tục thực hiện vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán, hạn chế tối đa tình trạng truyền ngược công suất vô công lên lưới điện truyền tải, thực hiện điều hòa các nguồn điện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Ông Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc PC Ninh Thuận, cho biết trong những đợt nắng nóng sắp tới, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, PC Ninh Thuận đã chủ động xây dựng phương thức vận hành lưới điện hợp lý, không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ trên lưới điện phân phối. Để đảm bảo an toàn hệ thống điện, an toàn điện trong nhân dân, PC Ninh Thuận chủ động làm việc với chính quyền các địa phương để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận hỗ trợ chặt cây để bảo vệ an toàn hành lang tuyến, xử lý các trường hợp vi phạm về hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến các xã/phường/thị trấn, thôn/khu phố, trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, khách sạn, đơn vị chiếu sáng đô thị… nhằm đảm bảo cung cấp nguồn điện sinh hoạt cho người dân và duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong những tháng mùa khô.