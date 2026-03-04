Công ty Điện lực Quảng Trị bảo đảm điện cho ngày bầu cử

Nhân viên điện lực tăng cường trực tại điểm bầu cử, bảo đảm nguồn điện vận hành an toàn, liên tục ẢNH: N.P

Toàn tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, 497 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với 1.513 khu vực bỏ phiếu. Trên cơ sở rà soát từng địa điểm, PC Quảng Trị xây dựng phương án cấp điện chi tiết, bảo đảm 100% điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu và cơ quan chỉ đạo, điều hành được cung cấp điện ổn định, không để gián đoạn.

Từ 22 giờ ngày 14.3 đến 6 giờ ngày 16.3, đơn vị dừng toàn bộ công tác cắt điện theo kế hoạch, trừ xử lý sự cố đột xuất. Lực lượng trực vận hành, ứng trực cơ động, máy phát điện dự phòng được bố trí tại các khu vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, quân sự bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện.

Giám đốc Công ty Hoàng Hiếu Trung khẳng định toàn thể cán bộ, công nhân viên sẵn sàng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để xử lý kịp thời mọi tình huống, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.