Với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, đội xung kích gồm 42 người lao động là kỹ sư và công nhân lành nghề cùng 6 xe ô tô và các thiết bị, vật tư đã lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi làm lễ xuất quân, đội xung kích đã lên đường và sẽ công tác tại TP.Uông Bí (Quảng Ninh). Đây đều là những kỹ sư và công nhân nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm làm việc tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lụt và có kỹ năng làm việc nhóm (ảnh).

Giám đốc PC Quảng Trị Phan Văn Vĩnh lưu ý các thành viên Đội xung kích đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, làm tốt công tác phối hợp cùng với đơn vị bạn; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ khắc phục nhanh nhất sự cố và cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn được giao (ảnh).

Việc xuất quân khắc phục sự cố lưới điện không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào miền Bắc mà còn là cơ hội để thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm vượt qua khó khăn của ngành điện.