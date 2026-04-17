Công ty Điện lực Quảng Trị khởi công nhà tình nghĩa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/04/2026 16:40 GMT+7

Sáng 17.4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị và UBND xã Ninh Châu tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cụ bà Nguyễn Thị Giậm (85 tuổi, trú thôn Thế Lộc, xã Ninh Châu).

Công ty Điện lực Quảng Trị đã quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng

Cụ Giậm là đối tượng gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà hiện tại của cụ đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu và điều kiện kinh tế hạn hẹp, gia đình không có khả năng tự sửa chữa hoặc xây dựng mới.

Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Quảng Trị đã quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ. Ngôi nhà mới dự kiến có diện tích khoảng 120 m², góp phần giúp cụ ổn định chỗ ở, an tâm sinh hoạt trong những năm tuổi già.

Khởi công xây nhà cho cụ bà Nguyễn Thị Giậm

Ông Trần Xuân Công, Phó giám đốc công ty, cho biết hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là chương trình an sinh xã hội được đơn vị duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong năm 2026, công ty đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

