Công ty Điện lực Quảng Trị không để bị động, bất ngờ trước mùa mưa bão

Theo đó, để hệ thống điện vận hành an toàn, PC Quảng Trị đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tích cực sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Công ty luôn xác định lực lượng xung kích phòng chống thiên tai luôn là lực lượng nòng cốt, đơn vị đã chú trọng tập huấn thường xuyên các phương án ứng phó những tình huống rủi ro do thiên tai, dịch bệnh cho lực lượng này nhằm nâng thế chủ động ứng phó.

PC Quảng Trị cũng chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, tổ chức đốn tỉa cây, di dời bảng hiệu, có nguy cơ chạm hoặc ngã đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện (ảnh). Phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.

"Không để bị động, bất ngờ trước thiên tai" là mục tiêu của PC Quảng Trị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả phương án, vật chất kỹ thuật, con người trước mùa mưa bão năm nay, PC Quảng Trị đang nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện tốt nhất cho sinh hoạt cũng như sản xuất; sẽ hạn chế tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra và nhanh chóng khắc phục những sự cố bất khả kháng (nếu có).