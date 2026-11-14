Công ty Điện lực Quảng Trị nỗ lực về đích năm 2026

Đẩy nhanh tiến độ các công trình

Năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) được giao hơn 587,3 tỉ đồng vốn đầu tư xây dựng, triển khai 82 danh mục dự án. Nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện.

Đến nay, Công ty đã khởi công 44/44 dự án, đạt 100% kế hoạch; đóng điện 36/42 dự án. Giá trị phiếu giá đạt 474,9 tỉ đồng, bằng 80,9% kế hoạch; giải ngân đạt 441,2 tỉ đồng, tương đương 75,1% kế hoạch vốn.

Khối lượng công việc còn lại trong quý 4 vẫn lớn, nhất là mục tiêu đóng điện toàn bộ 42 dự án. PC Quảng Trị yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục, vật tư và thiết bị.

Các công trình trọng điểm gồm nâng công suất đường dây 110kV Đông Hà 220kV - Quán Ngang giai đoạn 1; Trạm biến áp 110kV Minh Hóa và đấu nối; hoàn thành mạch liên lạc đường dây 22kV C200-C234 xuất tuyến 476-478 Hòn La. Công ty cũng chuẩn bị khởi công 39/39 dự án đầu tư xây dựng năm 2027, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Điện lực Quảng Trị thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện, nâng cao hiệu quả sử dụng ẢNH: THANH LỘC

Nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chuyển biến tích cực

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng, PC Quảng Trị chủ động phương án vận hành, quản lý phụ tải điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 2,03317 tỉ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đến hết tháng 10, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,10%, thấp hơn mức 3,5% của cả năm 2025. Kết quả này đến từ việc cải tạo, nâng cấp lưới điện, tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành và xử lý khiếm khuyết trên hệ thống.

Độ tin cậy cung cấp điện cũng được cải thiện. Trong 10 tháng, thời gian mất điện trung bình của mỗi khách hàng (SAIDI) là 86,69 phút; số lần mất điện trung bình (SAIFI) là 1 lần/khách hàng; số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI) là 0,28 lần/khách hàng. Các chỉ số đều giảm so với năm 2025.

Sản lượng điện tiết kiệm trong 10 tháng đạt 123,075 triệu kWh, tương đương 6,15% tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt mục tiêu tối thiểu 3% theo yêu cầu của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Công ty đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện hợp lý; khuyến khích doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất, dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm và thực hành tiết kiệm điện.

Đến nay, PC Quảng Trị đã ký thỏa thuận với 98 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải, với công suất đăng ký tiết giảm 35,8 MW; đồng thời ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với 61 khách hàng, tương ứng công suất khoảng 7,16 MW trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Các chương trình góp phần giảm áp lực cho hệ thống vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Phục vụ khách hàng luôn là một trong những mục tiêu cao nhất của Điện lực Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm

Trong những tháng cuối năm, PC Quảng Trị còn nhiều nhiệm vụ, nhất là hoàn thành tiến độ đóng điện các công trình, giải ngân vốn đầu tư và duy trì các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Thời tiết diễn biến phức tạp, nhu cầu điện tiếp tục tăng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, vận hành.

Công ty yêu cầu các phòng, ban và đơn vị trực thuộc phối hợp, rà soát nhiệm vụ, chủ động xử lý vướng mắc. Trọng tâm là đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, đóng điện dự án; kiểm soát giải ngân; duy trì giải pháp giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tiết kiệm điện.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, PC Quảng Trị tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực, quyết liệt thực hiện phần việc còn lại. Công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.