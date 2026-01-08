Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì sau nghi án dùng thịt heo nhiễm bệnh?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/01/2026 17:36 GMT+7

Trong những công văn gửi đi liên quan thông tin báo chí đăng tải về nghi án sử dụng thịt heo bệnh, lãnh đạo Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định, toàn bộ lô nguyên liệu thịt heo nhiễm bệnh không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Trong công văn gửi đối tác, khách hàng, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết, các đối tượng vi phạm đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.
Về phía doanh nghiệp, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Công ty) là đơn vị bị liên đới do tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ do bên bán cung cấp đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp theo quy định. Điều này đã được cơ quan chức năng của Nhà nước ghi nhận.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9.2025, Công ty đã chủ động báo cáo, phối hợp đầy đủ, kịp thời và minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra, xác minh. Đồng thời, Công ty đã nghiêm túc thực hiện quyết định tiêu hủy theo đúng yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

"Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như uy tín doanh nghiệp, và coi đây là bài học sâu sắc để tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp", lãnh đạo Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết.

Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì sau nghi án dùng thịt heo nhiễm bệnh?- Ảnh 1.

Đồ hộp Hạ Long bày bán trong một số siêu thị

ẢNH: N.H

Doanh nghiệp này cũng khẳng định: Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm đã được cách ly và tiêu hủy, không đưa vào sản xuất sản phẩm cung ứng ra thị trường. 

Các sản phẩm của Công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, sản xuất đến sau sản xuất.

Nhà máy của Công ty hiện đang duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và vẫn chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

"Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu", Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, ông Trương Sỹ Toàn khẳng định.

Trước đó, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, mang về phù phép thành đồ hộp sạch. Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Có khoảng 2 tấn trong số thịt này đã được sản xuất thành thịt hộp.

Tin liên quan

Hàng loạt siêu thị rút sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Hàng loạt siêu thị rút sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Chiều 8.1, nhiều hệ thống siêu thị lớn trên cả nước cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, các siêu thị đồng loạt cho rút toàn bộ sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ và chấp nhận cho khách hàng mua rồi có thể đổi trả hàng...

Khám phá thêm chủ đề

Hạ Long Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Đồ hộp heo nhiễm bệnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận