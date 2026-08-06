Công ty đứng sau 'Anh trai say hi', 'Em xinh say hi' chính thức IPO

Các nghệ sĩ thuộc hai chương trình Anh trai say hi và Em xinh say hi giao lưu, chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sự kiện ẢNH: BTC

Tại sự kiện IPO, các "Anh Trai" Mason Nguyễn, DILLAN, Bùi Duy Ngọc, Lohan, GILL, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Nam Sơn, DANGHONGHAI, IVAN, HYO cùng các "Em xinh" Lamoon, Juky San, Ánh Sáng AZA… lần lượt xuất hiện khuấy động không khí.

Thành lập năm 1994, DatVietVAC là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành truyền thông giải trí Việt Nam. Những năm gần đây, công ty chuyển hướng phát triển các chương trình nguyên bản do Việt Nam sở hữu, thay vì phụ thuộc vào các format quốc tế. Anh trai say hi và Em xinh say hi là hai dự án tiêu biểu cho chiến lược này. Không chỉ dừng ở chương trình truyền hình, các thương hiệu còn được mở rộng thành hệ sinh thái gồm âm nhạc, concert, nội dung số, hoạt động thương mại và cộng đồng người hâm mộ.

Hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sáng sớm trước trụ sở DatVietVAC để chờ gặp dàn nghệ sĩ Anh trai say hi, Em xinh say hi trong ngày doanh nghiệp chính thức IPO Ảnh: BTC

Lợi thế của DatVietVAC nằm ở mạng lưới kết nối khoảng 95% nghệ sĩ tại Việt Nam, trong đó có 100 nghệ sĩ hợp tác độc quyền. Hệ thống phát hành nội dung của công ty có khoảng 270 triệu người theo dõi; sản lượng nội dung đạt khoảng 11.000 giờ mỗi năm.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, DatVietVAC ghi nhận 3.196 tỉ đồng doanh thu thuần, 379 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 40%. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 420 tỉ đồng, tăng khoảng 11% so với năm trước.

Với mục tiêu tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm, DatVietVAC hướng đến quy mô doanh thu 5.000 tỉ đồng và lợi nhuận 780 tỉ đồng vào năm 2030. Nền tảng của mục tiêu này là mô hình sở hữu, sản xuất và khai thác các tài sản trí tuệ... Trong ngành công nghiệp văn hóa, các tài sản trí tuệ có thể được định giá bằng doanh thu, lượt xem hay khả năng thương mại hóa.