Kinh tế Doanh nghiệp

Công ty EPS bàn giao công trình thanh niên 'Nước sạch cho em'

13/05/2026 15:04 GMT+7

Sáng 11.5.2026, tại Trường THCS Võ Văn Kiệt, phường Phú Mỹ, TP.HCM, Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) phối hợp cùng Đoàn phường Phú Mỹ tổ chức Lễ bàn giao công trình thanh niên 'Nước sạch cho em' và trao học bổng 'Vì đàn em thân yêu'.

Đại diện Công ty EPS, Đoàn phường Phú Mỹ và nhà trường bàn giao công trình thanh niên "Nước sạch cho em"

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời thiết thực triển khai các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Công trình "Nước sạch cho em" do đội ngũ kỹ sư EPS trực tiếp thi công, lắp đặt

Tại chương trình, đại diện Công ty EPS đã trao tặng và bàn giao công trình thanh niên "Nước sạch cho em" cho Trường THCS Võ Văn Kiệt. Công trình do đội ngũ kỹ sư EPS trực tiếp khảo sát, thi công, lắp đặt và hoàn thiện, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, góp phần cung cấp nguồn nước uống sạch, an toàn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của học sinh nhà trường.

Cũng trong dịp này, EPS phối hợp trao tặng 10 suất học bổng "Vì đàn em thân yêu" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 45 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Lễ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty EPS cho biết, công trình "Nước sạch cho em" là hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh Trường THCS Võ Văn Kiệt, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ EPS trong việc phát huy chuyên môn thực hiện các công trình ý nghĩa vì cộng đồng. Bên cạnh đó, những suất học bổng "Vì đàn em thân yêu" được trao là sự quan tâm, sẻ chia của tập thể CBCNV công ty dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, theo đuổi ước mơ và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

EPS Nước sạch cho em EVNGENCO3 học bổng Vì đàn em thân yêu Công Trình Thanh Niên
