Công Ty Kim Tài Phúc trao học bổng ‘Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam’

Chị Ngô Thị Thanh Trúc (đứng giữa) giám đốc Công Ty Kim Tài Phúc trao học bổng tại Trường THCS Dương Bá Trạc, Q.08.

Chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" do Công Ty Kim Tài Phúc tài trợ với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng giúp các học sinh và thầy cô có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực quận 08 như: Trường THCS Dương Bá Trạc, Trường Tiểu học Rạch Ông, Trường mầm non Việt Nhi, Trường mầm non Vườn Hồng.

Chị Ngô Thị Thanh Trúc trao học bổng tại Trường tiểu học Rạch Ông, Q.08.

Chị Ngô Thị Thanh Trúc giám đốc Công Ty Kim Tài Phúc chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi tham gia tài trợ học bổng giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mong các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội". Cũng tại sự kiện này, Công ty Kim Tài Phúc cũng dành nhiều phần quà tri ân đến quý thầy cô có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm ngày "Nhà giáo Việt Nam 20/11" với mong muốn chung tay cùng quý thầy cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống để yên tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục tốt hơn.

Đại diện Kim Tài Phúc trao học bổng tại trường mầm non Việt Nhi, Q.08

CÔNG TY KIM TÀI PHÚC (tiệm vàng Kim Tài Phúc) Địa chỉ: 186-188 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM