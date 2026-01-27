Công ty LBM được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết xuất sắc 2025

Ông Lương Hải Sinh (đứng giữa) Chủ tịch Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam trao TOP 4 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất Nhóm vốn hóa nhỏ

Sự kiện được tổ chức ngày 3.12.2025 tại TP.HCM, kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, cùng đại diện 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường. Kết quả Cuộc bình chọn VLCA 2025 đã khẳng định tính chính xác và khách quan trong quá trình đánh giá.

Ông Lê Cao Quang, Tổng giám đốc Công ty LBM (bên trái) nhận giải TOP 4 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất Nhóm vốn hóa nhỏ

Năm 2025 là năm thứ 18 cuộc bình chọn đồng hành cùng TTCK Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

Trong cuộc bình chọn VLCA 2025, nhóm vốn hóa nhỏ là điểm sáng của năm. Dù xuất phát điểm thấp, nhóm này là nơi ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất, đặc biệt ở các tiêu chí liên quan đến công bố thông tin, tổ chức ĐHĐCĐ và minh bạch hóa cấu trúc sở hữu. Sự chủ động trong việc chuẩn hóa quy chế, cập nhật điều lệ theo chuẩn mới và hoàn thiện bộ tài liệu quản trị cho thấy nhận thức về vai trò của quản trị trong nâng uy tín doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể.

Và tại lễ trao giải, Công ty LBM vinh dự được vinh danh trong TOP 4 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất Nhóm vốn hóa nhỏ.

Kết quả bình chọn trên là sự ghi nhận và minh chứng cho những thành quả mà Công ty LBM đã đạt được trong năm 2025 và là niềm tự hào và động lực cho sự phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

Trụ sở Công ty LBM

Hiện Công ty LBM đang dẫn đầu thị trường bê tông tươi tại tỉnh Lâm Đồng và một số vùng lân cận. Đồng thời, Công ty LBM cũng là nhà cung cấp số một về gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Một trạm bê tông của Công ty LBM

Trước đó, năm 2003, Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 35/2003/QĐ-UB, ngày 17.3.2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng với vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Đến quý 4 năm 2004, tăng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng. Tên được đổi thành: Công ty CP Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - là tiền thân của Công ty LBM hiện nay.

Công ty LBM đã thực hiện nhiều lần tăng vốn điều lệ, đáng chú ý là các mốc: năm 2019 lên 100 tỉ đồng, năm 2022 lên 200 tỉ đồng (phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu), và gần nhất là năm 2024 lên 400 tỉ đồng (cũng từ nguồn vốn chủ sở hữu), khẳng định sự tăng trưởng và mở rộng hoạt động của công ty.

Công ty LBM đang dẫn đầu thị trường bê tông tươi và gạch xây dựng tại tỉnh Lâm Đồng