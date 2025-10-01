Công ty MIDORI Việt Nam phải hoàn trả tiền thu sai của người đi xuất khẩu lao động

Ngày 1.10, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam do vi phạm trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Nội vụ đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động ẢNH: TH

Theo đó, doanh nghiệp này đã tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính số tiền 180 triệu đồng, Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định.

Trước đó, trong tháng 9, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Công ty cổ phần công nghệ cao Phúc Thái, vì công ty này không cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng kể từ ngày người lao động xuất cảnh đến khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đến hết tháng 8.2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 97.963 người. Mục tiêu năm 2025 là đưa khoảng 130.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 43.905 lao động, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 37.906 lao động, Hàn Quốc với 8.923 lao động.

Trong những tháng cuối năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2025 đã đề ra; đồng thời nâng cao chất lượng lao động, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.