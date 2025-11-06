Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết

Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Duyên Hải; bà Lê Thị Hồng Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ P.Duyên Hải; ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các hộ gia đình được hỗ trợ nhà.

Chương trình nhà Đại đoàn kết là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát động, nhằm hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi" do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi. Mục tiêu của chương trình là vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, giúp người dân an cư lạc nghiệp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, nhấn mạnh: "Song song với nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng chính quyền, MTTQ và người dân tỉnh Vĩnh Long trong công tác an sinh xã hội, góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng".

Theo chương trình, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hỗ trợ 900 triệu đồng để xây dựng 15 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Những ngôi nhà mới sẽ giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có nơi ở ổn định, tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long gửi lời cảm ơn đến Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: "Sự đồng hành của doanh nghiệp trong các chương trình an sinh xã hội là nguồn động viên to lớn để Mặt trận và các địa phương tiếp tục chăm lo cho người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những căn nhà được khởi công hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thắp lên niềm tin, niềm vui cho các hộ dân trước thềm Đại hội MTTQ tỉnh".

Ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Duyên Hải chia sẻ tại buổi lễ

Ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Duyên Hải, chia sẻ: "Việc khởi công nhà Đại đoàn kết ngay tại địa phương thể hiện sự quan tâm thiết thực của Ủy ban MTTQ tỉnh và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đối với người dân. Đây là nguồn động viên lớn giúp bà con an cư lạc nghiệp, góp phần xây dựng P.Duyên Hải ngày càng văn minh, giàu đẹp".

Bà Phạm Thị Nên, đại diện hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà, xúc động chia sẻ niềm vui và lời tri ân đến Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Chia sẻ niềm vui trong ngày khởi công, bà Phạm Thị Nên, một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà, xúc động nói: "Tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và chính quyền địa phương. Nhờ có căn nhà mới, tôi sẽ có nơi ở vững chắc, yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống".

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng cho các hộ dân

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và chính quyền địa phương trao tham gia lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết

Niềm vui của bà con khi sắp có mái nhà kiên cố đã mang đến không khí ấm áp, gần gũi tại buổi lễ, thể hiện ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc giúp người dân ổn định cuộc sống và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình nhà Đại đoàn kết một lần nữa khẳng định tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của EVNGENCO1 nói chung và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cộng đồng ngày càng ấm no, phát triển bền vững.