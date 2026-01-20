Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Đại biểu Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham dự Hội nghị Ảnh: Nguyễn Huyền

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố nền tảng chính trị

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo EVNGENCO1 và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, làm nền tảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và EVNGENCO1, Công ty đã hoàn thành sắp xếp tổ chức giai đoạn 1 và 2, kiện toàn mô hình gồm 5 phòng và 7 phân xưởng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Duy trì sản xuất an toàn, ổn định, nâng cao hiệu quả vận hành

Hoạt động sản xuất điện năm 2025 của Công ty được duy trì an toàn, ổn định; các tổ máy vận hành tin cậy theo yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Tổng sản lượng điện đạt 14,5 tỉ kWh, bằng 103% năm 2024, cao nhất trong 4 năm gần đây, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ, nhiều chỉ tiêu như hệ số đáp ứng, suất hao nhiệt, tỷ lệ điện tự dùng đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng được tổ chức khoa học, đúng tiến độ; hoàn thành đại tu 2 tổ máy và tiểu tu 3 tổ máy còn lại, nâng cao độ tin cậy thiết bị và khả năng huy động trong cao điểm phụ tải.

Công tác quản lý vật tư, giảm tồn kho được triển khai quyết liệt, giá trị giảm tồn kho đạt 113% kế hoạch. Tiêu thụ tro xỉ đạt 130%, lần đầu tiên khối lượng tiêu thụ vượt khối lượng phát sinh, góp phần không phát sinh tồn bãi và bảo đảm vận hành bền vững.

Công tác đào tạo đạt 2.047 lượt, bằng 145% kế hoạch, tập trung nâng cao tay nghề, năng lực quản lý và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với tổng giá trị hơn 3,7 tỉ đồng, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong cộng đồng địa phương.

Công đoàn đồng hành, chăm lo thiết thực đời sống người lao động

Công tác chăm lo đời sống người lao động được triển khai đồng bộ, thiết thực; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, việc thăm hỏi, động viên được quan tâm thường xuyên, góp phần tạo sự yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp được tổ chức hiệu quả, tạo môi trường làm việc tích cực, tăng cường tinh thần đoàn kết.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và cách làm hiệu quả đã được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn trong sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành. Công tác biểu dương, khen thưởng được thực hiện kịp thời, tạo động lực để người lao động không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong công việc.

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trong năm 2025; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động - yếu tố quan trọng giúp đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt kết quả tích cực trong sản xuất - kinh doanh; qua đó khẳng định công tác điều hành của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực, các nhà máy được quản lý, vận hành an toàn, ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật từng bước được cải thiện và việc tinh gọn tổ chức bộ máy góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty yêu cầu Công ty tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường kỷ luật vận hành, giảm sự cố, nâng cao độ khả dụng tổ máy, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Cùng với đó, Công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cán bộ, người lao động; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường, tiêu thụ tro xỉ, tuân thủ quy định về đấu thầu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống người lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1, ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn EVNGENCO1 đối với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Ông khẳng định Công ty sẽ nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục, hiệu quả; tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực quản trị, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Bước vào năm 2026, năm đầu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Công ty sẽ chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao độ tin cậy thiết bị, bảo đảm cung ứng nhiên liệu; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức đồng lòng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.

Với sự định hướng, đồng hành của EVNGENCO1 và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị sản xuất điện quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững của Tổng công ty Phát điện 1.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các quyết định khen thưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO1 đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 đã được công bố và trao tặng.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao Giấy khen cho các Đảng bộ, Chi bộ được khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021 - 2025)