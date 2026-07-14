Công ty Nhiệt điện Duyên Hải: Sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

Trên nền tảng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời dành nguồn lực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện được giao

Các tổ máy của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sản xuất 9,2 tỉ kWh điện, đạt 101,1% kế hoạch mùa khô và bằng 52,5% kế hoạch năm do Tổng công ty Phát điện 1 giao, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đạt kết quả trên, công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý vận hành, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, kiểm soát các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chủ động các điều kiện phục vụ sản xuất. Các tổ máy được duy trì vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Kết quả sản xuất kinh doanh ổn định là cơ sở để công ty tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nhận biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024 tại Chương trình Họp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã nộp ngân sách nhà nước hơn 742 tỉ đồng. Lũy kế từ khi đi vào hoạt động đến nay, tổng số nộp ngân sách đạt hơn 12.000 tỉ đồng.

Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước mà còn góp phần tăng nguồn thu cho địa phương, tạo thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng hành cùng địa phương bằng những việc làm thiết thực

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, công ty luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, xem đây là một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên trong quá trình phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty đã hỗ trợ hơn 2,8 tỉ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết, trao 390 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng công trình thoát nước dân sinh, tuyến đường cây xanh và nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân.

Tính từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã dành khoảng 64 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Các hoạt động được triển khai trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, chăm lo gia đình chính sách, đầu tư các công trình dân sinh và hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình vì cộng đồng, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Hướng đến phát triển bền vững

Công ty phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững

Bên cạnh các hoạt động sản xuất và an sinh xã hội, công ty tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương duy trì công tác giám sát môi trường; đầu tư, nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường tự động và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong quá trình vận hành các nhà máy.

Thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện do Tổng công ty Phát điện 1 giao, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các tổ máy; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.