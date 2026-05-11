Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tập trung phương án sản xuất điện cao điểm mùa khô

Tăng cường chuẩn bị nguồn nhiên liệu, phục vụ vận hành

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã xây dựng phương án sản xuất điện phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào các nội dung như công tác nhiên liệu, nâng cao độ tin cậy thiết bị và chuẩn bị nguồn lực vận hành.

Để phục vụ sản xuất trong mùa khô, trước đó từ cuối năm 2025, đơn vị đã phối hợp với các nhà cung cấp để xây dựng kế hoạch tiếp nhận than, đồng thời duy trì mức tồn kho theo quy định. Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng than được thực hiện tại khu vực kho, góp phần phục vụ vận hành các tổ máy.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng tiếp nhận, bốc dỡ và lưu trữ than tiếp tục được duy trì vận hành, đáp ứng nhu cầu cấp nhiên liệu cho các tổ máy trong các giai đoạn phụ tải tăng cao.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ẢNH: NGUYỄN HUYỀN

Tăng cường bảo dưỡng, nâng cao độ khả dụng tổ máy

Song song với công tác nhiên liệu, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã hoàn tất nhiều hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch, tập trung vào các thiết bị trọng yếu nhằm nâng cao độ tin cậy và khả dụng của tổ máy.

Lực lượng vận hành và sửa chữa được bố trí trực liên tục, tăng cường theo dõi thông số thiết bị nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, công ty cũng chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ công tác vận hành.

Kỹ sư vận hành theo dõi thông số thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định ẢNH: NGUYỄN HUYỀN

Nỗ lực đáp ứng yêu cầu huy động trong mùa khô

Với các giải pháp đang triển khai, các tổ máy của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hiện duy trì vận hành ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, đặc biệt trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Hệ thống tiếp nhận than tại cảng của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phục vụ cung cấp nhiên liệu cho các tổ máy vận hành ẢNH: NGUYỄN HUYỀN

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng và thời tiết có thể diễn biến phức tạp, các giải pháp về nhiên liệu, kỹ thuật và nhân lực được triển khai nhằm phục vụ công tác vận hành, góp phần cung ứng điện cho khu vực miền Nam và hệ thống điện quốc gia trong mùa nắng nóng năm 2026.

Trước đó, ngày 23.4, ông Lê Hải Đăng - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã trực tiếp kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về công tác chuẩn bị nhiên liệu, đảm bảo vận hành trong mùa khô. Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã kiểm tra tình hình vận hành các tổ máy, công tác chuẩn bị và cung ứng nhiên liệu, điều kiện kỹ thuật của thiết bị cũng như việc thực hiện các quy định trong vận hành. Các bộ phận duy trì hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu sản xuất điện của hệ thống. Sau khi kiểm tra thực tế, Tổng giám đốc EVNGENCO1 yêu cầu công ty tiếp tục theo dõi sát tình hình cung ứng nhiên liệu, chủ động trong công tác chuẩn bị sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định kỹ thuật; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả trong mùa khô.



