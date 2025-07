Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vượt khó hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Tập thể người lao động công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, linh hoạt ứng phó với thách thức và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để về đích kế hoạch năm.

Sáng 3.7, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025 Ảnh: Nguyễn Huyền

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm

Các tổ máy của 3 Nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng được vận hành linh hoạt theo phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia. Nhờ điều hành chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, sản lượng điện sản xuất trong 6 tháng đầu năm đạt 8,6 tỉ kWh, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số đáp ứng thực hiện, suất sự cố… được kiểm soát nghiêm ngặt và có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống. Công tác đảm bảo nhiên liệu cũng được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tập trung triển khai đồng bộ. Việc phối hợp với các đơn vị cung ứng được tổ chức chặt chẽ, giúp kiểm soát tốt chất lượng và tiến độ giao nhận than. Công tác sửa chữa được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị, đáp ứng yêu cầu vận hành trong mùa khô và cao điểm cuối năm. Tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ đạt gần 99%; hệ thống quan trắc môi trường tự động vận hành ổn định, các chỉ số phát thải luôn trong ngưỡng quy định, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Ảnh: Nguyễn Huyền

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, công ty tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã dành hơn 2,24 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, hỗ trợ người nghèo, học sinh khó khăn và các hoạt động khuyến học. Hoạt động đào tạo, truyền thông nội bộ và chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được quan tâm; qua đó xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo động lực để toàn thể CBCNV đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm.

Tập trung về đích trong 6 tháng cuối năm

Tập thể CBCNV Công ty tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất Ảnh: Nguyễn Huyền

Trong giai đoạn còn lại của năm, công ty xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì vận hành ổn định các tổ máy, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo cung ứng đủ than và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Công tác tiểu tu, đại tu các tổ máy, thiết bị và công trình được triển khai đồng bộ, chú trọng chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Về nhiên liệu, Công ty tập trung đảm bảo cung ứng đủ than phục vụ vận hành liên tục trong các tháng cao điểm cuối năm, đồng thời chủ động duy trì tồn kho ở mức hợp lý, tạo thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch vận hành năm 2026. Công tác giám sát chất lượng, khối lượng than được tăng cường; đấu thầu mua sắm than nhập khẩu và quyết toán hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ, chặt chẽ và minh bạch.

Trong lĩnh vực môi trường và đầu tư xây dựng, công ty đang gấp rút thi công, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động tại các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư được giao trong năm 2025, bảo đảm đúng mục tiêu và chất lượng. Cùng với đó, các công tác chuyển đổi số, thực hành 5S, ISO và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và lan tỏa, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng vận hành.

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết và trách nhiệm cao, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hướng tới hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025, bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả, gắn sản xuất với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, Công ty cũng đã chủ động chuẩn bị cho kế hoạch năm 2026 với những bước đi cụ thể, từ vận hành, bảo dưỡng, cung ứng nhiên liệu đến đầu tư sửa chữa, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất trong giai đoạn tới.