Công ty Nhiệt điện Mông Dương hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần bổ sung lượng máu dự trữ cho ngành y tế, đặc biệt vào thời điểm cuối năm – khi nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường tăng cao. Với nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động của công ty đã chủ động, nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên một không khí sôi nổi nhưng vẫn trang nghiêm và đầy tinh thần trách nhiệm.

CBCNV Công ty đăng ký hiến máu hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI

Kết quả chương trình, Công ty đã thu về 79 đơn vị máu. Đây không chỉ là những giọt máu quý giá giúp cứu chữa người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, thấm đượm nét văn hóa của Công ty Nhiệt điện Mông Dương nói riêng và EVN nói chung. Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, "Tuần lễ hồng EVN" đã trở thành điểm nhấn văn hóa của đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành điện giàu lòng nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Với phương châm "Vạn trái tim, một tấm lòng", chương trình tiếp tục khẳng định tinh thần cống hiến, sẻ chia của tập thể công ty, những con người luôn sẵn sàng trao đi hy vọng, góp phần thắp sáng niềm tin cho những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống.