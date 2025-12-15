Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Công ty Nhiệt điện Mông Dương hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI

Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
Nguồn: Nhiệt điện Mông Dương
15/12/2025 15:56 GMT+7

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 10.12.2025, Công ty Nhiệt điện Mông Dương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI với tinh thần

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần bổ sung lượng máu dự trữ cho ngành y tế, đặc biệt vào thời điểm cuối năm – khi nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường tăng cao. Với nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động của công ty đã chủ động, nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên một không khí sôi nổi nhưng vẫn trang nghiêm và đầy tinh thần trách nhiệm.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI - Ảnh 1.

CBCNV Công ty đăng ký hiến máu hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI

Kết quả chương trình, Công ty đã thu về 79 đơn vị máu. Đây không chỉ là những giọt máu quý giá giúp cứu chữa người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, thấm đượm nét văn hóa của Công ty Nhiệt điện Mông Dương nói riêng và EVN nói chung. Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, "Tuần lễ hồng EVN" đã trở thành điểm nhấn văn hóa của đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành điện giàu lòng nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Với phương châm "Vạn trái tim, một tấm lòng", chương trình tiếp tục khẳng định tinh thần cống hiến, sẻ chia của tập thể công ty, những con người luôn sẵn sàng trao đi hy vọng, góp phần thắp sáng niềm tin cho những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty nhiệt điện Mông Dương Tuần lễ hồng EVN tháng Tri ân khách hàng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Thắp Sáng Niềm Tin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận