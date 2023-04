Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: 10 năm một  hành trình vững bước

Khẳng định sức mạnh

Sau gần 10 năm phát điện, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã phát gần 57 tỉ kWh điện, góp phần đảm bảo nguồn điện cho khu vực phía Nam, đặc biệt trong mùa khô. Trong những năm qua, bằng nỗ lực và quyết tâm cao, công ty đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa sản xuất điện an toàn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội hướng đến sự phát triển bền vững. Quản trị ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao sức mạnh nội lực để đưa dòng điện đi khắp miền Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở giữa Ảnh: Mỹ Ngọc

Quá trình sản xuất đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất; thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm trong vận hành, sửa chữa và quản lý thiết bị. Bên cạnh đó, công ty rất chú trọng công tác bảo vệ môi trường; giữ vững công tác an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất; tham gia thị trường điện phát điện cạnh tranh và có chiến lược chào giá hiệu quả, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao.

Phát triển bền vững

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận hỗ trợ xây dựng 34 căn "Mái ấm yêu thương" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng số tiền là 3,4 tỉ đồng. Làm đường bê tông, lắp đèn đường, xây dựng đường ống cấp nước, ủng hộ tài trợ và tài trợ chương trình "Sữa học đường" năm học 2021 - 2022 tại 2 trường Tiểu học Vĩnh Tiến và Tiểu học Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Gần 1.000 em học sinh của 2 trường được nhận tài trợ sữa từ chương trình. Tính từ năm 2016 đến nay, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị gần 16 tỉ đồng.

Tặng quà cho học sinh tiểu học xã Vĩnh Tân Ảnh: H.LINH

Ngoài các đóng góp cho địa phương về phát triển cộng đồng và an sinh xã hội, công ty đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2020: 624,2 tỉ đồng; năm 2021: 451,6 tỉ đồng; năm 2022: 177,7 tỉ đồng.



Nhà máy luôn coi trọng yếu tố môi trường xanh Ảnh: H.LINH

Trong suốt chặng đường 10 năm phát triển không ít gian nan và thử thách nhưng tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn giữ vững một tinh thần, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau sát cánh vững tin tiến về phía trước để hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là một trong các nhà máy có vai trò quan trọng tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân mang lại nguồn điện rất lớn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội phía nam và cả nước, đóng góp vào an ninh năng lượng cho đất nước.