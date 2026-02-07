Công ty PST đạt Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025

Theo ban tổ chức, PST đáp ứng tốt các tiêu chí xét chọn về năng lực tổ chức nguồn nhân lực, hiệu quả vận hành và tính chuyên nghiệp trong quản lý lao động. Giám đốc Công ty PST, bà Huỳnh Thị Thanh Tâm chia sẻ về việc nhận được giải thưởng danh giá: "Việc được vinh danh là sự ghi nhận cho định hướng phát triển lấy khách hàng và người lao động làm trung tâm. PST đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa các bên trong quá trình cung ứng và cho thuê lại lao động".

Đại diện PST - bà Huỳnh Thị Thanh Tâm nhận danh hiệu Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025, tại TP.HCM

Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và cho thuê lại lao động, PST được đánh giá cao nhờ chiến lược phát triển dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi, sự ổn định cho người lao động. Hai yếu tố này là nền tảng xuyên suốt trong mô hình vận hành của doanh nghiệp.

Hiện nay, PST cung cấp đa dạng các giải pháp nhân sự, bao gồm cho thuê lại lao động, cung ứng nguồn nhân lực dài hạn và ngắn hạn, cùng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và logistics. Hệ sinh thái dịch vụ linh hoạt giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, chủ động đáp ứng nhu cầu nhân sự theo từng giai đoạn sản xuất - kinh doanh.

PST xuất hiện tại lễ trao giải, bên cạnh tên nhiều doanh nghiệp khác

Với khả năng thích ứng linh hoạt, PST luôn đáp ứng các tiêu chuẩn cao về tuân thủ pháp lý, kỷ luật lao động, an toàn sản xuất và hiệu quả vận hành từ phía đối tác, các doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nhân sự cho doanh nghiệp, PST chú trọng công tác chăm lo đời sống và quyền lợi người lao động, từ ký kết hợp đồng, chế độ bảo hiểm, chính sách phúc lợi đến hỗ trợ trong suốt quá trình làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Doanh nghiệp xác định đây là yếu tố quan trọng nhằm duy trì nguồn nhân lực ổn định, tăng sự gắn kết và hạn chế biến động lao động.

Đội ngũ nhân sự Công ty PST

Danh hiệu “Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025” tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của PST trong lĩnh vực cung ứng lao động, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.