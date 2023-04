Công ty tạo ra Pokémon Go đang phát triển trò chơi săn quái vật mới

Theo The Verge, nhà phát triển Niantic đứng sau trò chơi Pokémon Go nổi tiếng đã công bố hợp tác với Capcom để tạo ra một tựa game dựa trên thương hiệu Monster Hunter. Theo đó, trò chơi mới có tên Monster Hunter Now và vẫn đi theo lối chơi truyền thống của dòng game là săn quái vật, nhưng điểm đặc biệt của nó sẽ là đưa trải nghiệm săn bắn vào công nghệ thực tế tăng cường (AR) ngay trong thế giới thực, một chuyên môn cực kì nổi tiếng của Niantic.

Niantic đang tạo ra trò chơi săn quái vật trong thế giới thực Niantic

Các chi tiết cụ thể về trò chơi mới vẫn còn khá mơ hồ, Niantic cho biết sẽ có thêm thông tin khi phiên bản close beta ra mắt trong tương lai gần, nhưng có vẻ như Monster Hunter Now sẽ đi theo công thức quen thuộc của Monster Hunter. Cụ thể, các sinh vật từ vũ trụ sẽ xâm nhập vào thế giới con người và người chơi có thể chạm trán với chúng ngay trên bản đồ thế giới thực.

Người chơi sẽ săn quái vật và thu thập các nguyên liệu cần thiết để chế tạo, nâng cấp vũ khí cũng như áo giáp. Chiến đấu liên tục vốn là yếu tố cốt lõi trong các trò chơi Monster Hunter, tuy nhiên phiên bản Monster Hunter Now sẽ chỉ đưa người chơi vào những pha chiến đấu ngắn trong khoảng 75 giây, thay vì đối đầu kéo dài với quái vật một cách mệt mỏi như các trò chơi console.

"Chúng tôi muốn làm cho yếu tố chiến đấu trở nên đơn giản và trực quan, nhưng vẫn có độ khó để người chơi phải trải nghiệm và thành thạo", Sakae Osumi, nhà sản xuất cấp cao của Niantic ở Tokyo, đã giải thích trong một cuộc họp báo.

Sau thành công vang dội của Pokémon Go, Niantic đã hợp tác với một số tên tuổi đáng chú ý cho các trò chơi thế giới thực với những dự án như NBA All-World và Pikmin Bloom, và các dự án đã đóng cửa như Harry Potter: Wizards Unite. Tuy nhiên, không có trò chơi nào thực sự thành công như Pokémon, và tháng 6 năm ngoái Niantic đã đóng cửa một số dự án đang phát triển và sa thải 8% nhân viên.

Nhà phát triển này cũng đang phát triển trò chơi nuôi thú ảo Peridot dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5.

Trong khi đó, Monster Hunter vẫn là thương hiệu trò chơi phổ biến hơn bao giờ hết, với Monster Hunter: World của năm 2018 đã trở thành trò chơi bán chạy nhất của Capcom từ trước đến nay.