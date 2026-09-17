Công ty Thủy điện Quảng Trị đào tạo AI cho toàn thể cán bộ, công nhân viên

Ông Amit Sharma Kumar trực tiếp giảng dạy về AI cho các cán bộ nhân viên ẢNH: THANH LỘC

Chương trình được phối hợp với Công ty cổ phần Viện Quản lý và Tư vấn VIETSTAR. Trực tiếp giảng dạy là ông Amit Sharma Kumar, nguyên Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Phát triển kinh doanh toàn cầu của Tech Mahindra, một Tập đoàn công nghệ thông tin của Ấn Độ.

Các cán bộ nhân viên Công ty Thủy điện Quảng Trị nhận chứng chỉ về đào tạo AI ẢNH: THANH LỘC

Khóa học tập trung vào 3 nội dung chính gồm: chiến lược AI, lãnh đạo AI và quản trị AI. Học viên được trao đổi về cách xác định lĩnh vực AI có thể tạo giá trị, xây dựng sự phối hợp giữa con người và AI.

Đối với lĩnh vực thủy điện, chương trình giới thiệu một số hướng ứng dụng AI như phân tích dữ liệu vận hành, phát hiện sớm bất thường của tua-bin, máy phát, hỗ trợ bảo trì dự báo và tối ưu kế hoạch bảo dưỡng.