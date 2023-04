Công ty Thủy điện Quảng Trị: Sẵn sàng phương án sản xuất điện dịp lễ

Ngày 27.4, Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết đã ban hành phương án đảm bảo cấp điện các ngày Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5. Trong đó nhấn mạnh: Tổ chức ứng trực xử lý sự cố, chuẩn bị các vật tư, thiết bị, phương tiện, hệ thống thông tin trước thời gian nghỉ lễ; duy trì các ca trực vận hành 24/24h tại nhà máy, Trạm phân phối 110kV, đáp ứng mọi yêu cầu về huy động các tổ máy; phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật ứng trực 24/24 tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra (ảnh).

Ngoài ra, công ty đã thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng, kiểm tra, xử lý những khiếm khuyết phát sinh trong qua trình vận hành. Đồng thời luôn duy trì công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ảnh).

Theo đó, ngày 13.4, Công ty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn tại nhà máy. Từ ngày 17 đến 20.4, công ty cũng đã đón Đoàn kiểm tra EVNGENCO2 tổ chức kiểm tra về công tác an toàn và bảo vệ môi trường năm 2023 tại công ty. Cả 2 hoạt động đều nhận được những nhận xét tốt.