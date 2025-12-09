Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty Thủy điện Quảng Trị trao tặng 2 mái ấm nghĩa tình tại xã Khe Sanh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/12/2025 08:38 GMT+7

Hai căn nhà tình nghĩa mới khang trang được Công ty Thủy điện Quảng Trị bàn giao cho hai hộ gia đình chính sách ở xã Khe Sanh, góp phần giúp họ ổn định nơi ở và vơi bớt khó khăn.

Những mái ấm sẻ chia dành tặng người có công

Chiều 8.12, không khí ấm áp lan tỏa tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) khi Công ty Thủy điện Quảng Trị phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Tà Luối ở thôn Tà Húc và bà Hồ Thị Xíp ở thôn Ruộng. Đây đều là những hộ gia đình có công với cách mạng nhưng đang sống trong cảnh thiếu thốn, đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Công ty Thủy điện Quảng Trị trao tặng 2 mái ấm nghĩa tình tại xã Khe Sanh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hùng (thứ 2 từ phải qua) và lãnh đạo chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Xíp (thôn Ruộng, xã Khe Sanh)

ẢNH: T.L

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền xã Khe Sanh, phía đơn vị tài trợ là ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị, ông Đoàn Thanh Điểm, Chủ tịch Công đoàn công ty cùng các lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng.

Trong nhiều năm qua, Công ty Thủy điện Quảng Trị theo đuổi định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm với cộng đồng, thường xuyên dành nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, hộ chính sách. Từ kết quả khảo sát của chính quyền và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, năm 2025 doanh nghiệp quyết định đồng hành xây mới 2 căn nhà cho hai gia đình già yếu, khó khăn nhất tại địa phương.

Bà Hồ Thị Xíp (87 tuổi), từng nhiều năm tham gia lực lượng thanh niên xung phong tại miền Tây Quảng Trị, tuổi cao sức yếu, sống trong căn nhà dột nát nên mỗi mùa mưa bão đều thắt lòng lo sợ. Nhận chìa khóa nhà mới, bà Xíp xúc động nói: "Tôi vui lắm vì từ nay mẹ con có chỗ ở vững chắc, không còn lo mưa gió".

Còn ông Hồ Tà Luối (86 tuổi), cựu chiến sĩ từng nhiều năm chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, nhiều năm phải sống trong ngôi nhà tạm bằng gỗ đã quá xuống cấp. Ngày khởi công nhà mới, ông không giấu được niềm xúc động. Tại lễ bàn giao, ông chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm của đồng chí, đồng đội và Công ty TĐQT, gia đình tôi mới có được căn nhà kiên cố như hôm nay. Chúng tôi biết ơn nhiều lắm".

Lan tỏa giá trị nhân văn từ trách nhiệm cộng đồng

2 ngôi nhà, mỗi căn gần 50m², được xây dựng bằng kinh phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp của cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Quảng Trị, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Công trình đảm bảo chất lượng, hoàn thiện đúng tiến độ, mang đến nơi ở an toàn, bền vững cho hai hộ gia đình đã trải qua nhiều năm chật vật trong những ngôi nhà xiêu vẹo.

Công ty Thủy điện Quảng Trị trao tặng 2 mái ấm nghĩa tình tại xã Khe Sanh - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công ty và lãnh đạo chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Tà Luối (thôn Tà Húc, xã Khe Sanh)

ẢNH: T.L

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị nhấn mạnh: "Công ty Thủy điện Quảng Trị luôn coi trách nhiệm cộng đồng là giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp. Những căn nhà hôm nay không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là lời tri ân đối với những người đã cống hiến cho quê hương, đất nước".

Đại diện chính quyền xã Khe Sanh đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Công ty Thủy điện Quảng Trị trong nhiều năm qua. Những chương trình an sinh xã hội do doanh nghiệp triển khai đã góp phần quan trọng giúp địa phương chăm lo người có công, hỗ trợ hộ nghèo và tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên của Công ty Thủy điện Quảng Trị, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái và sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng nơi mình đứng chân. Mỗi mái ấm hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư mà còn thắp lên niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn mà Công ty Thủy điện Quảng Trị luôn theo đuổi.

Công ty Thủy điện Quảng Trị Trao tặng 2 mái ấm nghĩa tình tặng người có công xã Khe Sanh
