Công ty Thủy điện Quảng Trị xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp

An toàn trên hết

Công ty Thủy điện Quảng Trị (gọi tắt là Công ty) là thành viên của Tổng công ty Phát điện 2 có nhiệm vụ quản lý vận hành công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị theo mục tiêu điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng; cung cấp điện lên lưới quốc gia phục vụ KT-XH.

Trong "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024", Công ty đã triển khai hàng loạt các chương trình, hành động. Trong đó nổi bật là tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN tại đơn vị; Tổ chức huấn luyện về công tác PCCC-CNCH; Tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Huấn luyện an toàn điện, an toàn thủy, cơ, nhiệt hóa cho người lao động trực tiếp sản xuất.

Diễn tập được diễn ra hết sức nghiêm túc. ẢNH: THANH LỘC

Ông Đoàn Thanh Điểm, Phó giám đốc Công ty nhấn mạnh rằng với các hoạt động nêu trên, người lao động của đơn vị sẽ chia sẻ cách hiểu, cách làm của mình về công tác ATVSLĐ trong sản xuất để ngăn ngừa một cách triệt để các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

Chủ động trong PCCC-CNCH

Công ty cũng thường xuyên phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ định kỳ, gần nhất là hồi tháng 6.2024.

Đây là cơ hội để Ban Chỉ huy PCCC-CNCH cùng lực lượng PCCC cơ sở và cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã được củng cố thêm kiến thức mới về PCCC-CNCH.

Ngay sau phần lý thuyết, các cán bộ, đội viên của Công ty đã thực hành các tình huống giả định như: dùng bình bột, khí CO2 và chăn ướt dập lửa ở phuy xăng, sơ cứu người bị nạn, cứu hộ cứu nạn cho các nạn nhân...

CBCNV Công ty thường xuyên được tập huấn PCCC-CNCH ẢNH: THANH LỘC

Ông Điểm cho biết lãnh đạo công ty muốn hoạt động tập huấn PCCC-CNCH trở thành hoạt động định kỳ. "Khi sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy; nắm được kỹ năng xử lý có hiệu quả thì nếu chẳng may có sự cố cháy nổ xảy ra thật, mọi người có thể đảm bảo tính mạng cho mình và cả tài sản của Công ty", ông Điểm nhấn mạnh.

Trang bị kỹ năng trong PCTT-TKCN

Hồi cuối tháng 7, tại Nhà máy Thủy điện Quảng Trị thôn Tà Đủ (xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa), Công ty đã tổ chức diễn tập PCTT-TKCN năm 2024.

Tại đây, ban tổ chức đã tạo ra 4 tình huống giả định: Thông báo xả điều tiết và tuyên truyền người dân vùng hạ du chịu ảnh hưởng trực tiếp; Đang xả lũ thì có một bộ phận người dân gây cản trở việc vận hành tràn xả lũ; Đang vận hành xả tràn có phương tiện thủy xâm phạm vào khu vực bảo vệ an toàn công trình; Hành vi phá hoại công trình hồ chứa Pà Rông.

Tại mỗi tình huống, Đội trưởng các đội xung kích đã triển khai phương án một cách hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải quyết. Các nhân viên tham gia cũng được trang bị kỹ năng và hiểu rõ phương châm "4 tại chỗ", bao gồm khả năng tổ chức và đối phó trực tiếp tại hiện trường.

Với những nỗ lực này, Công ty đã, đang chứng tỏ là một đơn vị hàng đầu trong việc ứng phó với các thách thức do thiên tai, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và các công trình quan trọng của địa phương.

Giải cầu lông nội bộ của Công ty tổ chức hồi tháng 5 vừa qua ẢNH: THANH LỘC

"Rạng rỡ"… tháng công nhân Tháng 5 vừa qua là "Tháng công nhân 2024", Công ty đã có những sự kiện đặc biệt. Có thể nhắc đến là giải cầu lông nội bộ của đơn vị, nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Tại đây Công đoàn Công ty cũng đã có những món quà gửi đến toàn thể CBCNV, người lao động nhằm tri ân những đóng góp của họ đơn vị.