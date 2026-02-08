Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty tiền điện tử Hàn Quốc tặng nhầm lượng Bitcoin trị giá 44 tỉ USD, phải gấp rút thu hồi
Video Thế giới

La Vi
La Vi
08/02/2026 18:54 GMT+7

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc hôm 7.2 cho biết họ tặng nhầm hơn 40 tỉ USD Bitcoin cho khách hàng như phần thưởng khuyến mãi, gây ra đợt bán tháo mạnh.

Sàn giao dịch tiền ảo Bithumb của Hàn Quốc đã phải xin lỗi vì một sai sót trị giá 44 tỉ USD, sau khi tặng nhầm 620.000 bitcoin cho người dùng.

Công ty cho biết đã hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 khách hàng bị ảnh hưởng ngay sau khi xảy ra lỗi vào hôm 6.2 Tính đến tối 7.2, sàn đã thu hồi được 99,7% số bitcoin.

Theo các báo cáo truyền thông, sàn này đã lên kế hoạch phân phát phần thưởng tiền mặt nhỏ trị giá 2.000 won Hàn Quốc (tương đương khoảng 1,40 USD) cho mỗi người dùng trong một sự kiện khuyến mãi. Tuy nhiên, thay vào đó, những người trúng thưởng đã nhận được ít nhất 2.000 bitcoin mỗi người.

Công ty tiền điện tử Hàn Quốc tặng nhầm lượng Bitcoin trị giá 44 tỉ USD, phải gấp rút thu hồi - Ảnh 1.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc hôm 7.2 cho biết đã tặng nhầm hơn 40 tỉ USD Bitcoin cho khách hàng

ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố, Bithumb nói rằng sự cố này không liên quan đến hoạt động tấn công từ bên ngoài hay vi phạm bảo mật, đồng thời khẳng định không có vấn đề gì với hệ thống bảo mật hay việc quản lý tài sản của khách hàng.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc cho rằng sự việc "đã phơi bày những lỗ hổng và rủi ro của tài sản ảo". Sau một cuộc họp khẩn cấp, các cơ quan này ra tuyên bố cho biết sẽ rà soát lại hệ thống kiểm soát nội bộ của Bithumb và các sàn giao dịch tiền ảo khác, cũng như việc nắm giữ và vận hành tài sản ảo của họ. Tuyên bố nêu rõ, nếu phát hiện bất thường, một cuộc thanh tra tại chỗ sẽ được tiến hành.

Bitcoin là loại tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Biểu đồ từ sàn giao dịch Bithumb cho thấy giá Bitcoin đã giảm tạm thời 17% vào tối 6.2 sau sự cố, nhưng sau đó đã phục hồi.

Khám phá thêm chủ đề

