Công ty TNHH Business Edge Personnel Services công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
02/12/2025 14:10 GMT+7

Công ty TNHH Business Edge Personnel Services căn cứ theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của công ty như sau.

Công ty TNHH Business Edge Personnel Services công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm - Ảnh 2.

Mã số giấy phép: 3798/2025/61/SNV-VLATLĐ (Cấp lần đầu ngày 26.11.2025)

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH BUSINESS EDGE PERSONNEL SERVICES (BUSINESS EDGE PERSONNEL SERVICES CO., LTD)

Địa điểm: Văn phòng số 4.8 và 4.9, tầng 4, 175 Phan Chu Trinh (nối dài), phường Bình Lợi Trung, TP.HCM, Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động tư vấn quản lý chung, giới thiệu và môi giới việc làm, hoạt động tư vấn quản lý nguồn nhân lực.

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Số điện thoại: 098 547 4508

Email: quynh@businessedge.asia

Website: https://www.businessedge.asia/

Business Edge Personnel Services được thành lập từ năm 1991 tại Singapore và đã phát triển thành một trong những công ty nhân sự & tuyển dụng top đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Business Edge Personnel Services tự hào cung cấp đầy đủ các dịch vụ về nhân sự, từ tuyển dụng nhân sự các cấp bậc và ngành nghề, đến thanh toán lương và hỗ trợ tư vấn về quyền lợi cho người lao động.

Business Edge Personnel Services hiện có mặt tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Khách hàng của Business Edge đa dạng trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề.

Việc công bố giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Việt Nam khẳng định cam kết của Business Edge Personnel Services trong việc mở rộng dịch vụ, mang đến giải pháp lao động chất lượng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường nhân lực trong và ngoài nước phát triển bền vững.

