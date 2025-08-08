Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam thông báo

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29.12.2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (đã sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16.6.2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Văn bản số 123/CV/25 ngày 21.7.2025 và hồ sơ, tài liệu kèm theo;

Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP-NHNN ngày 24.4.2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam như sau:

"2. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 902, Centec Tower, số 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 117/GP-NHNN ngày 24.4.2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.