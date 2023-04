Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1: Mười năm một chặng đường phát triển

Hình mẫu BOT trong ngành điện

Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã nhận thức được vai trò quan trọng của mình khi là đơn vị triển khai một trong những dự án hợp tác đầu tiên giữa các doanh nghiệp VN và Trung Quốc trong ngành điện.

Trong giai đoạn thi công xây dựng, công ty đã nỗ lực không để xảy ra các sự cố về tai nạn lao động, an ninh trật tự, môi trường, quản lý chất lượng trong hơn 1.200 ngày xây dựng liên tục. Kết quả là dự án hoàn thành sớm trước 200 ngày so với cam kết theo hợp đồng với Chính phủ VN và đi vào vận hành thương mại từ ngày 27.11.2018. Đây là một trong những dự án được đánh giá là hình mẫu trong hợp tác đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong ngành điện.

Với tầm quan trọng, vị trí là hình mẫu trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ, nhân dân và các DN hai nước Việt - Trung, Công ty BOT thường xuyên nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong đó các nguyên Thủ tướng và Phó thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến các mốc quan trọng trong quá trình thực hiện dự án. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư trong chuyến thăm tới dự án năm 2020 đã khẳng định dự án Vĩnh Tân 1 có công nghệ tiên tiến, có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước VN - Trung Quốc, hoan nghênh các DN Trung Quốc có trình độ công nghệ cao như dự án Vĩnh Tân 1 đến VN đầu tư, thúc đẩy hợp tác, thực hiện hài hòa lợi ích hai bên cùng có lợi.

Với những thành tựu đạt được trong giai đoạn xây dựng, Công ty BOT đã được Bộ Xây dựng trao giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt III năm 2020 cho công trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 vào ngày 21.1.2021.

Đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội

Trong suốt 5 năm vận hành vừa qua, Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 duy trì sản xuất ổn định, làm tốt công tác bảo vệ môi trường và chăm lo cho đời sống người lao động, đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đến nay, Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã phát lên lưới điện quốc gia trên 35 tỉ kWh điện, đáp ứng khoảng 3% tổng nhu cầu điện năng quốc gia. Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường cũng đã được công ty cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra sự cố môi trường. Các thông số phát thải của khí thải, nước thải đều thấp hơn quy chuẩn cho phép từ 4-8 lần và được công khai đến người dân thông qua bảng thông tin điện tử để giám sát. Công ty cũng đã tích cực triển khai đề án tiêu thụ tro xỉ với khối lượng lũy kế đến nay là hơn 2,44 triệu tấn. Hiện nay về cơ bản tro xỉ phát sinh tại nhà máy đều được xử lý và tiêu thụ, chỉ còn một lượng nhỏ được đưa lên bãi xỉ để phục vụ gia cố các hệ thống đê bao và tuyến đường nội bộ nhằm đảm bảo tránh xảy ra sạt lở trong mùa mưa.

Vừa làm tốt công tác sản xuất, công ty còn tích cực thực hiện các trách nhiệm xã hội của mình. Kể từ khi vận hành nhà máy cuối năm 2018, công ty đã nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận hơn 3.000 tỉ đồng, hỗ trợ mạnh mẽ vào việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tiện ích công cộng tại xã Vĩnh Tân, tạo ra hơn 500 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, và đào tạo, chuyển đổi nghề cho các lao động này. Công ty cũng thường xuyên hưởng ứng kêu gọi của UBND H.Tuy Phong và xã Vĩnh Tân, các đơn vị xã hội địa phương để thực hiện quyên góp, tặng tiền và hiện vật lũy kế đến nay là hơn 8 tỉ đồng, trong đó có công tác xây dựng hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động phúc lợi công cộng khác.

Với những đóng góp nêu trên, công ty đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng các giấy khen về thành tích đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực ngành Công thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận trong các năm 2019, 2022. Đồng thời, UBND H.Tuy Phong và UBND xã Vĩnh Tân trao tặng các bằng khen cho công ty và các cá nhân vì những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2020, 2022. Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cũng đã tặng bằng khen cho công ty về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành Nhà máy điện Vĩnh Tân 1, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện liên tiếp trong các năm 2019, 2020 và 2022.

Trong 10 năm vừa qua Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 đã thể hiện tốt vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Trung trong lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng cường mối quan hệ gắn kết khắng khít giữa các DN hai nước trong quá trình đầu tư tại dự án.l

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được thành lập ngày 10.10.2013 trên cơ sở hợp tác giữa 3 nhà đầu tư là China Southern Power Grid Co., Ltd (CSG), China Power International Holding Limited (CPIH) và Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP để thực hiện công tác thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 (công suất 2 tổ máy 620MW) đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận.