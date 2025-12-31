Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre

Nguồn: Xổ số Bến Tre
Nguồn: Xổ số Bến Tre
31/12/2025 15:05 GMT+7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động với mục tiêu kép: vừa kinh doanh hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định đóng góp cho ngân sách Nhà nước, vừa tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre - Ảnh 1.

Trong suốt quá trình phát triển, Công ty không chỉ góp phần quan trọng vào nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng.

Trong năm 2025, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt trên 105% kế hoạch giao. Ngoài ra, Công ty cũng đã đóng góp số tiền trên 15 tỉ đồng, trong đó: hỗ trợ 8,6 tỉ đồng xây dựng mới 140 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo; trao tặng 2.300 suất học bổng và 60.000 quyển tập cho các em học sinh với tổng số tiền trên 6,5 tỉ đồng cùng nhiều hoạt động phúc lợi xã hội khác.

Mua vé số kiến thiết Bến Tre để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp!

Khám phá thêm chủ đề

Xổ số kiến thiết Bến Tre Xổ số kiến thiết Bến Tre xổ số Bến Tre
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận