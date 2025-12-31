Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre

Trong suốt quá trình phát triển, Công ty không chỉ góp phần quan trọng vào nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng.

Trong năm 2025, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt trên 105% kế hoạch giao. Ngoài ra, Công ty cũng đã đóng góp số tiền trên 15 tỉ đồng, trong đó: hỗ trợ 8,6 tỉ đồng xây dựng mới 140 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo; trao tặng 2.300 suất học bổng và 60.000 quyển tập cho các em học sinh với tổng số tiền trên 6,5 tỉ đồng cùng nhiều hoạt động phúc lợi xã hội khác.

