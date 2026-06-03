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Kinh tế Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Bách Hóa Sài Gòn Co.op thông báo mời thầu

Nguồn: Saigon Co.op
Nguồn: Saigon Co.op
03/06/2026 08:00 GMT+7

Địa chỉ: 131 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM

Công ty TNHH MTV Bách Hóa Sài Gòn Co.op tổ chức đấu thầu rộng rãi, mời tất cả các nhà thầu đủ điều kiện và năng lực tham dự gói thầu theo kế hoạch như sau:

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Các nhà thầu đăng ký tham dự đấu thầu sẽ được mua 1 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với chi phí không hoàn lại cho một gói là 1.000.000 đồng/gói thầu tại địa chỉ bên dưới (trong giờ hành chánh), cụ thể như sau:

  • Thời gian bán hồ sơ từ 10 giờ 00 phút, ngày 03.06.2026 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 12.06.2026 (trong giờ làm việc hành chính).
  • Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu tìm hiểu thông tin liên hệ Công ty TNHH MTV Bách Hóa Sài Gòn Co.op theo địa chỉ: Lầu 22, 131 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM.

Người phát hành hồ sơ thầu: Đỗ Ngọc Họa Mi - Bộ phận Marketing (Điện thoại: 0983.716.614)

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