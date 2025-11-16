Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới tri ân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11: Gieo mầm tri thức lan tỏa sức sống

Giáo dục - Nền tảng của mọi giá trị bền vững

Ngày 20.11 hằng năm là dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo con người. Họ là những người gieo hạt tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và truyền cảm hứng sống tích cực cho các thế hệ học trò. Từ ý nghĩa đó, Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ muối biển tự nhiên giàu khoáng chất, cho rằng giáo dục không chỉ là việc dạy và học trong trường lớp, mà còn là quá trình lan tỏa tri thức về thay đổi nhận thức của cộng đồng về giáo dục sức khỏe thể chất để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hành trình “lan tỏa tri thức” của Dr.Muối

Theo thống kê của các tổ chức y tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh răng miệng, hô hấp khá cao. Việt Nam chúng ta cũng là quốc gia có đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam, với tinh thần “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và “Ủng hộ diêm dân Việt”, những người sáng lập Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới đã cho ra đời thương hiệu Dr.Muối, là sản phẩm nước muối súc miệng được sản xuất từ 100% từ muối biển tự nhiên của Việt Nam, giàu khoáng chất tự nhiên, theo tiêu chuẩn sản xuất CGMP. Trải qua quá trình phát triển, thương hiệu Dr.Muối không chỉ mang đến sản phẩm nước súc miệng chất lượng, mà còn mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm khác như: dung dịch xịt mũi, dầu gội đầu, cà phê muối... tất cả đều mang tinh thần “sức khỏe bắt đầu từ tự nhiên”.

Giá trị tri thức trong sứ mệnh phát triển

Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới xác định sứ mệnh của mình không chỉ là cung cấp sản phẩm chất lượng, mà còn là người hướng dẫn cộng đồng về thói quen chăm sóc sức khỏe đúng cách. Mỗi sản phẩm Dr.Muối là một thông điệp giáo dục nhỏ, giúp người tiêu dùng hiểu hơn về vai trò của việc bảo vệ răng miệng, vệ sinh cá nhân, chăm sóc đường hô hấp và nuôi dưỡng cơ thể từ tự nhiên.

Không chỉ có nước súc miệng Dr.Muối - “Biểu tượng của nụ cười khỏe mạnh”, dung dịch xịt mũi Dr.Muối được xem như “người thầy của hơi thở”, giúp hướng dẫn người Việt hình thành thói quen vệ sinh mũi họng đúng cách, bảo vệ sức khỏe hô hấp trong môi trường ô nhiễm ngày nay. Cùng với đó, dầu gội đầu Dr.Muối lại là “bài học về sự cân bằng tự nhiên”, giúp người tiêu dùng hiểu tầm quan trọng của việc làm sạch da đầu, sạch gàu và nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, không chỉ để đẹp, mà còn để khỏe.

Theo đại diện công ty, giống như các thầy cô giáo âm thầm gieo tri thức, Dr.Muối mong muốn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt, để mỗi nụ cười, mỗi hơi thở và mỗi mái tóc đều là biểu tượng của sức sống và niềm tin.

Tri ân những “người thầy” trong mọi lĩnh vực

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Tất cả các thầy cô giáo đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

- Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, nha sĩ - những người thầy trong lĩnh vực y tế và thực phẩm đã đồng hành cùng Dr.Muối trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

- Các quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ thương hiệu Dr.Muối

- Và đến tất cả những “người thầy” trong cuộc đời, những ai đã từng dạy chúng ta bài học về lòng nhân ái, nghị lực và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Tri ân bằng hành động - Lan tỏa bằng trái tim

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Sức Sống Mới tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, không ngừng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm từ muối tự nhiên đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và giáo dục cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe, một phần quan trọng trong cuộc đời của con người.

Nhân dịp 20.11.2025, Dr.Muối xin kính chúc các thầy, cô giáo Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy sức sống.