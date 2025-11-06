Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công ty TNHH WORKLASSIC (WORKLASSIC CO., LTD) công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
06/11/2025 16:54 GMT+7

Công ty TNHH WORKLASSIC căn cứ theo Điều 30, Nghị định số 23/2021/NĐ-CP, công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của công ty như sau:

  • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH WORKLASSIC (WORKLASSIC CO., LTD)
  • Địa điểm: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà 7A/114, đường Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm; Hoạt động tư vấn quản lý; Quảng cáo; Đại lý môi giới, đấu giá hàng hoá; Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.
  • Người đại diện theo pháp luật: Jun Maeda
  • Số điện thoại: 0914 222 727
  • E-mail: info@worklassic.com
  • Website: https://worklassic.com/vi/

WORKLASSIC (Công ty TNHH Worklassic) là đơn vị tư vấn tuyển dụng và nhân sự đáng tin cậy, mang đến các giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp kết nối, phát triển và quản trị nguồn nhân lực hiệu quả.

Công ty TNHH WORKLASSIC (WORKLASSIC CO., LTD) công bố Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm- Ảnh 1.

WORKLASSIC hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đội ngũ phù hợp, đồng thời đồng hành cùng ứng viên trên hành trình phát triển sự nghiệp bền vững.

Giữa làn sóng chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, WORKLASSIC kiên định với triết lý "lấy con người làm trọng tâm" - đề cao sự thấu hiểu, niềm tin và hợp tác để cùng kiến tạo giá trị lâu dài.

Tên gọi "WORKLASSIC" được ghép từ "Work" và "Classic", thể hiện định hướng tạo ra những giá trị chuẩn mực, bền vững và luôn được tin tưởng theo thời gian.

